微解封想出遊﹖旅遊達人馬丁私房景點大揭密

微解封想出遊﹖最好就在離家近的景點走走散心，盡量減少跨區移動！因著新冠疫情，去年國內旅行大爆發，民眾不能出國，反而意外發掘了台灣各地的秘境美景。疫情時代的國旅，如何玩得愜意又安全﹖讓旅遊達人馬丁來分享秘技！

酷愛旅遊的Youtuber馬丁走遍世界各地，覺得「還是台灣這片土地最美」！馬丁於今年初實現了移居高雄的心願，他認為高雄有很多吸引人的自然景觀與在地文化，十分耐人尋味。由於受到疫情影響，馬丁也和大家一樣，悶在家裡好長一段時間，沒辦法四處旅遊，只能看著之前旅遊的照片過過乾癮，或是先把想去的地方記下來，等疫情結束後再安排旅遊。

▲Youtuber馬丁認為高雄的自然景觀與在地文化非常具有吸引力，於今年初遷居高雄。 圖／馬丁 提供

解封後，馬丁推薦民眾可以嘗試好玩又符合「綠色旅遊」概念的高雄一日遊行程：上午搭捷運轉公車，前往全台第一座國家自然公園──「壽山國家自然公園」，享受自然景色，感受芬多精的洗禮。

▲馬丁推薦民眾可至壽山國家自然公園親近大自然，感受芬多精的洗禮。 圖／馬丁 提供

下午再搭乘輕軌到「駁二藝術特區」、「棧貳庫」，欣賞老倉庫活化特色建築，體驗文創園區的藝術氣息。傍晚時，坐在港邊觀賞大船入港、夕陽西下的美景，享受一段幸福愜意的時光。

▲坐在駁二藝術特區港邊欣賞大船入港的美景，十分幸福愜意。 圖／馬丁 提供

除了精選綠色旅遊行程，在旅行途中，馬丁也會身體力行實踐「綠色旅遊」理念：沿途做好資源回收、自備個人餐具及盥洗用品、搭乘大眾運輸工具、盡量選購在地產品……，在日常生活中盡自己的一份心力，減少對環境的耗損。

▲馬丁鼓勵大家一起實踐「綠色旅遊」，在旅行途中減少對環境的耗損。 圖／馬丁 提供

出門在外，不像在家裡那麼方便，因此旅行袋裡放什麼很重要！雖然現在出門都會戴著口罩，馬丁還是希望脫下口罩拍照、用餐時，可以保持整潔清爽的形象，因此他的包包裡必備一支舒適牌「極致超鋒3」輕便型刮鬍刀。

▲出門在外想要隨時保持整潔清爽的形象，馬丁包包裡必備舒適牌「極致超鋒3」輕便型刮鬍刀。 圖／UDN噓新聞 提供

小小一支刮鬍刀，放在包包裡完全不佔空間，實際使用時，不僅軟橡膠防滑刀柄不易滑手，超好握，擺動刀頭加上獨特彈性3刀片，零死角完美貼合臉型，讓刮鬍子更舒適乾淨；雙重潤滑條含有荷荷芭油、蘆薈、維他命E，比上一代產品增加50%潤滑條含量，讓觸感加倍柔順，滑過每寸肌膚時都可以降低刺激、更加服貼，輕鬆把鬍子刮乾淨。

▲獨特彈性3刀片零死角完美貼合臉型，輕鬆把鬍子刮乾淨。 圖／UDN噓新聞 提供

馬丁表示，「像我自己的鬍子長的算蠻快的，如果沒有整理，很容易看起來沒精神，我對刮鬍刀的要求就是要舒適、刮得乾淨！這些舒適牌極致超鋒3輕便型刮鬍刀都做到了，建議大家外出旅遊時一定要帶上一支好用的刮鬍刀!」也提醒民眾外出旅遊時一定要戴上口罩，與人保持社交距離，並且勤洗手。

▲舒適牌「極致超鋒3」輕便型刮鬍刀全台「全聯福利中心」販售中。 圖／UDN噓新聞 提供