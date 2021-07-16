冷氣定時關機被熱醒 行家提解方：電扇加裝這個即可

每到夏季台灣天氣炎熱，尤其最近氣溫直線攀升，民眾往往會打開冷氣享受涼風，不過如何在使用時能更感涼快，同時兼顧省電，一直都是大家討論的話題。近日有一名網友表示，開冷氣設定到凌晨自動關機，但此時電風扇若沒有自動打開，總是會被熱醒。貼文出現後，立即有行家解答。

原PO於臉書社團「爆系知識家」上發文，表示現在天氣很熱，但冷氣都會設定到凌晨自動關機，「關機後電風扇如果沒有自動打開就會被熱醒，如果開冷氣又加電風扇，怕小孩會感冒，因為他們都會踢被子」。因此他向網友詢問，「可以推薦平價又好用，且可以設定自動開機的電風扇嗎？」。

貼文一出後，網友紛紛留言，「我以前也都設定吹幾小時就關，現在無法了！回不去了」、「電風扇從一開始就打開，沒這困擾」、「電風扇不用關啊，固定吹腳就好，重點是冷氣定時」、「冷氣溫度設定26-28之間，冷氣風量調到最大，電風扇開啟睡眠模式或是自然風模式，或把電風扇改成循環扇，直接吹牆壁角落也可以。」

不少行家們也建議原PO比起買電風扇，不如加裝定時器就好，「你只需要一個定時器，一台機械式按鍵的電風扇。」、「買個定時開關就好了啊」、「電扇如果是傳統按鍵式的，買個定時插座就好了」。