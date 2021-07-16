影／可海中游「仿生機械魚」遭竊下落不明 海科館籲勿收贓

國立海洋科技博物館職涯基地展示品「仿生機械魚」與「六分儀」昨天遭竊，警方已逮捕一名男子涉案，但男子否認，目前贓物下落不明。海科館今天表示，希望趕快找到仿生機械魚與六分儀下落，擔被被轉賣，籲勿收贓。

基隆市警局鑑識科與市警第二分局八斗子分駐所協力採證與調查，已查出一名涉案男子，但並未查獲贓物，男子也否認，警方將函送基隆地檢署偵辦。

國立海洋科技博物館表示，海科館疫情期間嚴峻期間全面休館，仍依規定定期盤點展項，為因應微解封展示品項維護，發現職涯基地展示品「仿生機械魚」與「六分儀」不見，經內部先行調閱監視器後，發現不明可疑人士，因職涯基地緊鄰正在施工中的海科館幼兒園基地，協請施工廠商確認可疑人員身份，並報案請警方介入協助。

海科館呼籲，請勿以身試法及收受不明贓物，遭竊的六分儀與2隻仿生機械魚為進行水下探測與研究的展品，仿生機械魚是由國立台北科技大學研發出來的仿生多關節機械魚，六分儀則是早期還未有GPS定位時，用來測量航海定位的工具，這些均是從事研究以及民眾喜歡探索的展項。