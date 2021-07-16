星宇航空 X 胡同燒肉「胡同和牛油乾拌麵」今天開賣！

星宇航空與胡同燒肉三度聯手的新品出爐，就是要讓民眾宅在家也能品嘗的「胡同和牛油乾拌麵」，為考量一次補足的防疫新生活概念，推出家庭號包裝，每箱24包入，售價1,320元，今起於星宇小舖開賣。

星宇航空的「胡同燒肉機上餐」自開航以來備受好評，本次繼與超商聯名後，搭上自煮風潮，再度與胡同燒肉於疫情期間創新合作。「胡同和牛油乾拌麵」選用細緻和牛油，融入純釀醬油，搭配Q彈手工日曬關廟麵，並拌入隨附的蔥酥及椒麻辣粉，不油不膩，且香氣再提升，料理時間約5分鐘即可上桌。