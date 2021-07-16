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星宇航空 X 胡同燒肉「胡同和牛油乾拌麵」今天開賣！

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
星宇航空與胡同燒肉聯手推出「胡同和牛油乾拌麵」。圖／星宇航空提供
星宇航空與胡同燒肉聯手推出「胡同和牛油乾拌麵」。圖／星宇航空提供

星宇航空與胡同燒肉三度聯手的新品出爐，就是要讓民眾宅在家也能品嘗的「胡同和牛油乾拌麵」，為考量一次補足的防疫新生活概念，推出家庭號包裝，每箱24包入，售價1,320元，今起於星宇小舖開賣。

星宇航空的「胡同燒肉機上餐」自開航以來備受好評，本次繼與超商聯名後，搭上自煮風潮，再度與胡同燒肉於疫情期間創新合作。「胡同和牛油乾拌麵」選用細緻和牛油，融入純釀醬油，搭配Q彈手工日曬關廟麵，並拌入隨附的蔥酥及椒麻辣粉，不油不膩，且香氣再提升，料理時間約5分鐘即可上桌。

星宇航空在疫情期間，不斷與異業結合，推出各項創新合作，即使不出國也能持續與「航空」、「搭機」有所連結，也有機會回憶旅行的滋味。星宇航空表示，與胡同燒肉的聯名商品將不僅於此，未來還有其他驚豔，與民眾一同度過防疫的非常時期。

「胡同和牛油乾拌麵」料理時間約5分鐘即可上桌。圖／星宇航空提供
「胡同和牛油乾拌麵」料理時間約5分鐘即可上桌。圖／星宇航空提供
為考量一次補足的防疫新生活概念，推出家庭號包裝，每箱24包入，售價1,320元，今起於星宇小舖開賣。圖／星宇航空提供
為考量一次補足的防疫新生活概念，推出家庭號包裝，每箱24包入，售價1,320元，今起於星宇小舖開賣。圖／星宇航空提供

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