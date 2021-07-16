迎接微解封第一個周末 林務局提5點山林旅遊新主張

新冠肺炎疫情三級警戒下，農委會林務局轄下各森林遊樂區、步道等戶外場域之前暫停開放逾1個半月。在中央流行疫情指揮中心宣布微解封的第一個周末，林務局提出「疫情下的山林旅遊新主張」，提出五點希望遊客配合事項。

這五點包括「山林悠遊，計畫要有」、「身體無恙，再入山林」、「山林前行，保持距離」、「事前做功課，回憶更深刻」、「旅遊新主張，山林新體驗」。

林務局表示，首先，因應目前各國家森林遊樂區均實施總量降載管制，為便利民眾查詢入園遊客人數，林務局特別創新推出各森林遊樂區入園遊客人數即時顯示功能，只要進入台灣山林悠遊網( https://recreation.forest.gov.tw/ )各園區頁面，就可以查詢園區當日累計遊客人數、遊客人數上限與應注意事項。出遊前亦請準備隨身酒精、手套、口罩、塑膠夾鍊袋等防疫用品。

林務局表示，登山健行等活動，需要耗費相對大量的體力，特別是國人因一段時間未登山健行，體力可能低於預期，步行時間建議由短距離、負擔較輕的半日或一日遊路線開始。身體狀況不佳，除可能造成疫情傳播外，途中若身體不適需救援，不但偏遠山區就醫困難，救援人員也需針對疫情採防護措施，大大增加救援難度。

林務局說，所以出遊前兩周內有感冒症狀、疲倦、嗅味覺異常或自主健康管理或居家隔離者，切勿前往登山健行，領隊或同行友人也應於出發前確認成員彼此身體狀況。

第三希望民眾山林前行，保持距離，山區活動時，應避免於休息處或步道上與其他人近距離接觸，建議保持1.5公尺以上距離。盡可能以戴口罩可行動的方式前行，於接觸公共設施，建議先以酒精擦拭消毒。又出遊如途經部落社區，應尊重當地的防疫原則，未經同意切勿隨意進入，且友善對待當地環境及野生動植物。

林務局說，第四，事前做功課，回憶更深刻，在走入山林前，建議可先搜尋該區的自然生態、歷史人文等資料，比如藍腹鷴和帝雉可以用前者雙腳是紅色、後者是黑色來做簡單區分，看見時就能辨別，增添旅途樂趣。在旅程中，透過雙眼仔細觀察，找尋自然的真實與美麗，或用相機、紙筆描繪記錄，除了創造更深刻的回憶，更能增進觀察與創作功力。

林務局表示，當大家再次走入山林時，請輕聲細語、放慢步伐，關掉聲響擾人的電子產品，在觀賞自然美景的同時，透過用心觀察、仔細聆聽、嗅聞觸摸的過程，深刻體驗自然獨特的真實樣貌，覺察自己心中的那片森林，找回與萬物連結共振的生命本質。相信這樣的山林旅遊新主張，能帶給大家更安全、更療癒自在的旅遊體驗。