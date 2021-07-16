整合全台秘境路線 環島自行車道升級計畫增12億經費

中央與地方聯手推動環島自行車路網大升級。交通部公路總局說，現已修正「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，除執行期程自1展延至2024年外，同時增加12億元經費，持續優化環島自行車路線騎乘空間外，亦縫合地方型自行車道斷鏈，其中補助地方政府辦理多元路線及串聯路線建置工程經費約6億元，希望整合全台秘境路線。

公總說，自交通部2015年完成全國第一條環島自行車路網，2018年完成25條環支線後，已大幅提升環島自行車路網完整性及騎乘人數。

然而公總說，對一般民眾而言，自行車環島相對困難及具挑戰性，因此為吸引更多國內外遊客參與自行車旅遊活動，交通部持續於去年推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，重點著手自行車環島路線之安全及友善性改善及提升，並針對多元化自行車路線型態及其相關整合服務進行相關資源盤點，推動與各縣市自行車路線串接之多元路線遊程，打造親民、老少皆宜自行車旅遊路線。

不過公總也說，計畫執行之初並未編列補助地方政府之獎補助費，導致路線行經地方政府轄管路段時，常因相關經費短缺產生許多路線斷點，為解決此一問題，交通部陳報行政院修正原計畫，並奉行政院5月21日同意執行。

公總說，「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫(2020到2024年)」修正計畫內容，除執行期程自2023年展延至2024年外，同時增加12億元經費，除持續優化環島自行車路線騎乘空間外，亦縫合地方型自行車道斷鏈。

其中補助地方政府辦理多元路線及串聯路線建置工程經費約6億元，將整合全省北、中、南、東各區域具特色自行車道及車友推薦秘境路線，進一步予以優化串聯，提供更為安全、舒適及清新的騎乘環境外，亦可提升自行車旅遊的深度與廣度，讓台灣成為更適合騎乘自行車的寶島。

公總說，除既有環島路線及已規畫完成多元路線外，該修正計畫依據行政院2月3日召開研商「全國自行車路線串聯與優化計畫」會議決議事項，新增核定分項計畫工程共計18項，路線分別分布在基隆、新竹、苗栗、台中、彰化、屏東、花蓮及台東等地區，相關路線完成後，除可加強地方深度旅遊外，亦為環島路線提供另一條不一樣風景的路線選擇。

另外，公總說，為提高其他地方政府參與程度，除已核定分項計畫，交通部也提供競爭型案件之補助，讓其他地方政府自行開發更多自行車旅遊路線，用綠能環保的自行車，一路踏轉發現台灣更多不同風貌。

公總說，自行車一直是台灣的休閒熱門活動，為提供更好的旅遊品質，並開發更多騎乘旅遊路線，交通部及公路總局將持續蒐集地方政府及車友意見，共同打造友善、安全、永續之自行車休閒旅遊環境。