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逾50萬下載！公總監理服務App全新改版上線 功能一次看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
公總監理服務App全新改版上線。圖／公總提供
公總監理服務App全新改版上線。圖／公總提供

為滿足民眾期待並以實際行動竭盡心力為民服務，同時為讓民眾透過行動載具使用監理服務更友善方便，交通部公路總局說，今起推出全新改版「監理服務App」，以民眾角度出發，優化使用體驗，讓操作介面更為便利直覺，並推出個人化監理服務，期待以全新的功能介面，提供民眾更優質的使用體驗。

公路總局說，2015年推出監理服務APP迄今已超過50萬人次下載，功能以簡易監理業務申辦及查詢繳費為主，廣受民眾信賴使用。

公總說，為提供民眾更便利使用方式，結合大數據分析及監理實務，挑出民眾常用業務，同時導入使用者介面(UI)及使用者經驗(UX)重新設計介面，讓民眾能快速且輕鬆瀏覽、查詢、繳費及預約申辦。

另外，也強化會員個人專屬服務，提供個人監理資料查詢、申辦，如駕照及車輛現況、車輛定檢日預約、繳費紀錄、住居所變更等，甚將個人化通知訊息結合行動裝置行事曆達到專屬個人之監理行事曆。

此外，為兼顧非會員權益，亦結合使用者定位(GPS)位置推播附近監理所站公告最新消息，相關訊息隨時皆能掌握；考量友善雙語環境，參考手機設定語系自動變更為英文版等功能，讓外國友人也能體驗友善、無障礙之服務。

公總表示，改版後監理服務App比以前更為直覺及友善，「專屬個人車駕籍資訊即時查詢繳費、申辦」、「個人化監理通知結合行動裝置行事曆」、「適地性訊息推播」及「友善雙語服務」等多元豐富的功能介面，相信能帶給使用者全面感受。

公總強調，因應新冠肺炎疫情持續嚴峻，歡迎民眾多加利用監理服務APP查詢及申辦監理業務，以減少外出洽公衍生群聚感染風險，未來亦將持續精進並與時俱進推出創新服務，為民眾創造更多有溫度服務體驗，提供更全面及便利智慧化服務。

公總監理服務App全新改版上線。圖／公總提供
公總監理服務App全新改版上線。圖／公總提供

新冠肺炎 駕照 疫情

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