「微解封」反而讓許多人焦慮 精神科醫師教你如何調適

政府的「微解封」政策因為出現許多不確定狀況，反而讓多人更焦慮；奇美醫學中心發現許多民眾無法適應目前的狀況，精神醫學部提醒民眾必須「漸進式」調整心態，才能逐步過「新正常」生活。

今年五月疫情嚴峻進入第三級警戒、終於7月12日開始「微解封」，三級防疫採取封閉，減少接觸來保護自己，不要出門、與人保持距離、不在外用餐，成了常態。微解封很多人希望早日回歸「正常」，可以去購物、逛街、聚餐消費。但也有不少人，原先「用封閉換得的安全感」開始消失，出現焦慮、恐慌，擔心微解封成防疫破口。

奇美精神醫學部部長林健禾表示，病毒不只影響生理，因媒體網路放送，心理層次的散播比實際病毒散播更廣，心理受影響的人數遠遠超過被病毒感染的實際人數。

恐慌與期待是解封氣氛下會出現的心理矛盾。一方面期待實現正常生活，另一方面又憂心存有病毒散播在空氣中，外面會不安全的恐慌。這種心理很多人完全沒有、自由自在；但也有人極度擔心到「無法出門」：這些差異取決於個人心理特質及疫情的心理影響。因為每個人的狀況不同，在解封的時候，對安全跟期待也不一樣。

林健禾建議，若已受到疫情驚嚇，面對「新正常」生活，也需要逐步調整，重新適應有一段時間沒做的事。每人的步驟不一樣，首先要依據自己的節奏，從正確的消息來源接收訊息，與周遭的人討論生活的變化。別急著一口氣做想做的事。先選變化較小、習慣的較小規模社交互動開始，注意力集中當下的活動，不要糾結於「假設」或「應該」發生的事情。讓大腦慢慢適應「新的正常生活」。