高鐵逾9成一線員工施打疫苗 微解封每周提供556班次

我國疫苗覆蓋率愈來愈高。台灣高鐵公司說，第一線人員已逾九成接種疫苗。此外因應微解封，及配合三級警戒延長至26日高鐵各車次列車仍繼續維持全車對號座、每周提供556班次的旅運服務。各車站非付費區、付費候車區內以及列車上，均禁止飲食。

台灣高鐵說，特別感謝中央流行疫情指揮中心及交通部協助，讓疫苗接種順利完成，使高鐵營運及旅客安全，獲得更多保障。將持續配合政府政策，積極扮演西部走廊骨幹運輸重要角色，維繫國家關鍵基礎設施必要運作，同時加強並落實各項車站及列車清潔消毒工作，在微解封中提供旅客更加安全的乘車環境。

台灣高鐵表示，員工疫苗施打作業，均以尊重接種意願為前提，並確實遵照指揮中心與行政院國土安全辦公室指示，依人員工作性質與旅客接觸密切程度，以及維繫關鍵基礎設施運作必要性，決定接種先後順序。

同時，為達成將每瓶疫苗施打效益發揮到最大，台灣高鐵更與北、中、南三地專業醫療院所密切合作，安排經驗豐富醫療人員，並特別採用刻度精密注射器，同時機動調度人員接受接種，不但使單瓶疫苗可提供15人施打的比率超過95%，一線員工的疫苗接種率亦逾九成，進一步確保營運及旅客乘車安全。

另外，台灣高鐵說，針對台北市政府日前公布高鐵台北站站務員（案15169）確診及相關足跡，據該員工自述，因身體不適故於5日主動就醫並進行PCR採檢後確診，在此之前並未收到北市府或任何疫調單位之採檢通知。

台灣高鐵說，台北站於收到員工通知第一時間即啟動車站公共空間及該員辦公動線清潔消毒應變機制，並安排與該員確診前五天所有接觸員工進行PCR檢測，結果全部為陰性。目前高鐵各車站第一線同仁已完成疫苗接種，更可大幅提升群體免疫效果，進而降低疫情風險。

台灣高鐵表示，配合三級警戒延長，警戒期間高鐵各車次列車仍繼續維持全車對號座、每周提供556班次的旅運服務。

同時，配合政府防疫指引，各車站非付費區、付費候車區內以及列車上，均禁止飲食，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。

此外，台灣高鐵說，已針對站內餐廳完成防疫管理措施，將持續敦促商家加強各項防疫措施、確保旅客安全。車站內餐廳均依照各車站所在地方政府規定，目前全線站內餐廳仍以外帶為主、禁止內用，敬請旅客留意相關規定。