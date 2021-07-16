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最慘暑假！不能出去玩 還少五成打工機會

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
新冠肺炎全國三級警戒兩個月，許多民生餐飲及服務業等行業倍受衝擊，大台北許多的店家在疫情期間都被迫暫停營業。記者潘俊宏攝影／報系資料照
新冠肺炎全國三級警戒兩個月，許多民生餐飲及服務業等行業倍受衝擊，大台北許多的店家在疫情期間都被迫暫停營業。記者潘俊宏攝影／報系資料照

七月本該是學生族群最開心的季節，但卻因為疫情可能成為史上最慘暑假，不只無法出去玩樂，連打工可能都泡湯。全台最大打工平台小雞上工調查發現，暑假已過四分之一，卻仍有八成四的學生仍在苦求打工機會。

小雞上工表示，七月職缺數較三級警戒前減少了五成 ，其中以雙北市影響最大，與去年同期相比減少了10%。職缺數大減讓打工難求，除了找不到打工之外，調查結果顯示有六成學生家中經濟狀況受到影響，下學期學費及生活費還沒有著落，疫情更添學生經濟重擔。

不過打工族也別灰心，隨著疫情的好轉以及疫苗施打率提高，苦撐的店家也摩拳擦掌準備迎向解封，根據小雞上工調查，約有六成的企業店家預計增加工讀人手，平均每個企業店家預計增加3-4位工讀生，可望為工讀市場增加至少上萬個工作機會。

小雞上工調查學生暑期打工計畫，有九成學生想打工，整體來說與去年落差不大，但今年打工市場仍未回到往年熱度，雖然暑假已過了四分之一，但卻仍有八成四學生尚未找到打工。根據站內數據調查，目前七月的打工職缺，較三級警戒前減少了五成。無法出去玩又沒工可打，今年對學生來說可稱的上是最慘暑假。

今年打工職缺與疫情間的關係從六都職缺佔比可明顯看出來，雙北市由於是疫情第一戰區，因此打工職缺較去年下滑了10％之多，而桃園地區則因爲移工限制問題，因此反而增加了許多製造業、產線的臨時人力需求。在薪資方面，今年暑期打工的平均薪資為171元，雖然相較去年167元微幅成長了2%，但主要原因仍與今年基本時薪調漲有關，整體來說成長幅度不大，而平均時薪最高的地區仍由桃園的178元奪冠。

其實學生想打工除了增加社會經驗外，有六成學生是必須要靠打工賺取生活費或學費，此外小雞上工調查有六成學生家中經濟來源因為疫情而受到影響，在暑期打工難找的情況下，學生們下學期的生活費及學費都成了問題。

雖然政府有提出「打工族紓困補助」，但調查發現卻有八成學生沒有領取到，其中除了有20%是不知道如何申請，及34%因為四月並無打工投保紀錄而無法申請之外，值得注意的是竟有高達42%的學生是因店家未幫其投保勞健保而無法申請。

對此小雞上工也呼籲接下來想找打工的學生，時薪工讀仍需要注意是否有投保勞健保，若雇主未投保，可向地方勞工局檢舉，也希望政府單位能針對無投保的店家進行稽查，以保障學生打工族的權益。

雖然學生打工族苦，但疫情對於許多企業店家來說更是有苦難言，小雞上工針對站內500家企業店家調查，發現有兩成店家目前仍是暫時歇業中。但隨著確診人數下降，不管是微解封或是解封都有望，店家對未來信心度也開始回升。

兩成的歇業店家中約有70％的店家都考慮近期重新開始營業，除此之外，許多企業店家也開始為接下來的人力進行部署，六成店家近期有招募工讀生的計畫，且其中有近四成招募人數較去年增加，平均每個店家要招募3-4 位，預期提供薪資則落在160-180元/時，職位部分則以內外場以及門市結帳人員等受疫情限縮的職缺為主，可望為目前打工市場注入至少上萬筆職缺，一解學生打工族的燃眉之急。

打工 疫情 薪資

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