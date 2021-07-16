三度聯手！ 星宇航空推胡同和牛油乾拌麵 中午開搶

星宇航空和胡同燒肉三度聯手。星宇航空說，今天與胡同燒肉聯手推出「胡同和牛油乾拌麵」，要讓大家宅在家也能輕鬆享受頂級滋味。此外，貼心考量一次補足的防疫新生活概念，推出家庭號包裝，每箱24包入，售價1320元，限宅配，今日中午12時，準時於星宇小舖網站開賣。

星宇航空說，胡同燒肉機上餐自開航以來備受好評，該次繼與超商聯名後，搭上自煮風潮，再度與胡同燒肉於疫情間創新合作。

星宇說，胡同和牛油乾拌麵嚴選細緻和牛油，融入純釀醬油，搭配Q彈手工日曬關廟麵，並拌入隨附的蔥酥及椒麻辣粉，不油不膩，香氣再提升。不需要有高深的廚藝，僅需約5分鐘的料理時間，即可享用一碗口齒留香、簡單純粹的頂級乾拌麵。