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穿對顏色就會涼 研究：衣穿黑、綠比白高15度 戴帽要選這色
炎炎夏日，走在烈日之中，總是令人受不了。為了能夠涼爽一點點，有人連衣服的顏色、材質都會講究。最近日本媒體，就分享了哪些種類的衣服，有助於幫助體感溫度下降。
根據日本媒體「All About」報導，過去有研究指出，在選用明亮色系的衣服時，會比暗色系的衣服更為涼爽一些。2020年日本環境研究員一之瀨俊明，將9種不同顏色的衣服，同時放在炎熱的室外，比較他們的溫度差異。結果發現黑色和綠色的特別「吸熱」，溫度超過45度。而白色的衣物相對涼爽，僅有30度，比黑色衣服少了15度之多。
武藏野美術大學的教授北徹朗也做出實驗，把不同顏色的帽子曝曬在室外比較，結果發現粉紅色的帽子最涼爽，溫度僅有38.3度。而黑色、紅色和藍色的帽子溫度最高，帽子內的溫度高達43度。
北徹朗再以相同的方式，比較各種不同材質的吸熱能力。結果發現「聚酯纖維65％+綿35％」的材質最為涼爽。在穿衣方式來說，穿著較為寬鬆的衣服，讓身體保持空氣流通，較能排散體溫。在一年比一年更熱的夏天，或許掌握這些衣服的技巧，就能夠降低自身的悶熱感。
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