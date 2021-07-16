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營養師曝第二劑莫德納是「小魔王」 4小時後像被閃電打到

聯合新聞網 / 綜合報導
美女營養師高敏敏在臉書分享施打第二劑莫德納疫苗後的感受。 圖／高敏敏營養師臉書
美女營養師高敏敏在臉書分享施打第二劑莫德納疫苗後的感受。 圖／高敏敏營養師臉書

中央流行疫情指揮中心日前開放18歲以上的民眾意願登記打疫苗，民眾隨即蜂擁上網預約，足以可見國人對於疫苗的渴望。營養師高敏敏在臉書上PO文，分享自己接種第二劑莫德納疫苗後48小時內的感受，讓她直呼第二劑根本是「小魔王」。

高敏敏表示會想把心得寫出來，主要是分享打疫苗後常見的副作用，讓大家可以安心一點，並且做好一些準備。她說常見的副作用自己已經經歷了一輪，第一劑打完後除了手臂痠痛外，沒有其他的感覺，但第二劑後，因為當天早上還要工作，晚上顧小孩，隔天要進電視台錄影，48小時內就吞了3顆止痛藥、胃藥，讓她直呼根本是「小魔王」。

高敏敏說第二劑莫德納打完後，3.5小時後注射部位開始並持續痠痛，4.5小時後出現頭痛，讓她一邊打電腦一邊暈眩，「一轉頭都像閃電打到」。到了晚上部分肌肉痠痛，連抱小孩都沒有力氣；晚上睡覺時，半夢半醒過程中全身都是熱的，但又會畏寒，隔天醒來後前面敘述的症狀持續著，不過沒有發燒。

第二天食慾不太好，腸胃開始出現絞痛，讓她趕緊吃了胃藥，但身體昏昏沉沉又沒有力氣，而且又痛了起來，才決定吃止痛藥。高敏敏說其實兩天之後就恢復正常了，因此只要提早準備就不用太擔心。

至於要如何準備，高敏敏建議：

1.接種後注射部位不要揉、可以冰敷

2.備好止痛藥，在發燒或頭痛後每6-8小時吃普拿疼

3.吃的方面，「多喝水很重要」，一天最少2000ml幫助代謝，補充水分會舒服一點

4.接種前後保持飲食清淡不過油，避免腸胃負擔

高敏敏呼籲施打疫苗是一種社會責任，可以保護病患、保護周遭人的安全，貼文也引起網友們的熱議，「謝謝營養師經驗分享」、「看很多人分享，第二劑反應真的較多一點」、「醫生說第二劑症狀會很明顯」、「我弟在美國也是打莫德納，他說第一劑沒事，第二劑他軟腳，全身痠痛、忽冷忽熱」。

莫德納疫苗

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