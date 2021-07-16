聽新聞
test
0:00 / 0:00
1小時連15地震嚇壞花蓮人 氣象局：仍是餘震勿過度聯想
花蓮前天發生逾40起地震，中央氣象局定調為日前花蓮雙主震的餘震，原以為昨天餘震已經趨緩，今天上午7時起一連發生超過15起地震。對此，中央氣象局說，今天的地震仍是餘震，雖然今天早上地震稍微多一點，但不用過度聯想。
根據氣象局地震報告指出，今天上午7時5分發生芮氏規模4.7地震，震央位在花蓮市，緊接著一連串地震，震央在花蓮縣近海、花蓮市、花蓮縣吉安鄉一帶。截至今天上午7時54分，已發生至少15起地震，最大規模為4.7，共有兩起。
就有花蓮鄉親說，這三天聽地鳴聲還以為產生幻聽，甚至每輛貨車經過，他都以為是地鳴聲；還有人說「真的沒在誇張的使勁搖」。
對此，地震測報中心主任陳國昌說，今天上午7時5分開始到7時54分，共有15起地震。是上次雙主震序列餘震，只是比較密集，而該地震序列有群震性質，群震顧名思義就是一群一群來，今天的餘震應該是被上午兩起規模4.7的地震帶起來起來，應該持續不會很久。
陳國昌也說，昨天餘震比較少，今天早上多一點，目前沒有必要過度聯想，就是群震特性。
針對外界擔心，今天餘震比較接近2018年0206花蓮大地震的米崙斷層？陳國昌，該斷層要再破裂機率很低，不用太擔心，規模4點多餘震來看，要觸發很困難，要到規模6.5以上才要擔心。
陳國昌說，這一周都還是會有餘震，但絕大部分在規模3到4之間，不排除規模4以上，要超過規模5.5機率很低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言