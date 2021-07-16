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高壓顯著東退 彭啟明分析下周若有颱風生成可能往這去

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天的午後雷陣雨又強又廣，從新竹以南延伸到高雄屏東，東半部也開始有陣雨，其中以雲林、嘉義、台南的雨勢最大，都有破百毫米，其他中部地區也有不少地方到60-80毫米，當中十分鐘的雨量在不少地方有超過10-15毫米，感受上短時強降雨非常的強烈，今天午後仍有機會發展，從山區延伸到平地，提醒務必在大雷雨當中要停止一切戶外活動，待在室內，同時要注意用電安全。

彭啟明說，目前太平洋高壓顯著的北抬東退，離東亞越來越遠，西太平洋附近，受到高壓下緣的東風波動影響，台灣附近吹著偏東風，這也讓台灣西半部的氣流繞流，北部是剛好是繞流的正渦度區域，像是一個小高壓盤據，非常的炎熱，中南部則是負渦度區，也激發各種的不穩定，甚至清晨也都有點短暫陣雨，這幾天到周末，台灣的天氣將顯著的轉不穩定，下午出門要留意不是很熱就是有午後雷陣雨。

他說，大環境上，西南季風將逐步發展，這幾天在日本南方海面到台灣東南方，將會是一個季風低壓發展的過程，預期這環境將很有利於低壓擾動發展，這一兩天還看不出有快速增強的現象，熱帶雲簇仍頗為鬆散，可能周日到下周一二開始，就有機會有快速增強的趨勢，主要是這個季風低壓逐步的發展增強，轉變為更利於颱風生成的季風槽。

彭啟明說，目前太平洋高壓勢力東退得很顯著，如果下周有颱風發展，可能會先往北緩慢發展後，再逐漸往北北西到西北方向偏轉，大致趨向日本附近的機會最高，直接影響台灣的暫時預測上仍相當有限，不過下周的環境場還在發展當中，持續保持關注即可，尚不需立即進行應變措施。

彭啟明 日本

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