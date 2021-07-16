花蓮連15震！最大規模4.7 最大震度4級

（8:00更新）

今天花蓮第十三起地震為上午7時49分，在花蓮縣花蓮市（花蓮縣政府西南方2.8公里），發生芮氏規模3.6地震，地震深度7.8公里。花蓮縣3級、南投縣1級、宜蘭縣1級。

今天花蓮第十四起地震為上午7時50分，在花蓮縣吉安鄉（花蓮縣政府西方5.8公里），發生芮氏規模3.3地震，地震深度7.4公里。花蓮縣3級、南投縣1級。

今天花蓮第十五起地震為上午7時54分，在花蓮縣花蓮市（花蓮縣政府西偏南方3.5公里），發生芮氏規模3.1地震，地震深度5公里。花蓮縣3級、南投縣1級。

（7:50更新）

今天花蓮第八起地震為上午7時32分，在花蓮縣花蓮市（花蓮縣政府西方3.9公里），發生芮氏規模3.0地震，地震深度9.7公里。花蓮縣震度2級。

今天花蓮第九起地震為上午7時33分，為第70號顯著有感地震，在花蓮縣花蓮市（花蓮縣政府西南方2.6公里），發生芮氏規模4.3地震，地震深度6.9公里。

各地最大震度級：花蓮縣4級、南投縣2級、台中市1級、宜蘭縣1級。

今天花蓮第十起地震為上午7時33分，為第71號顯著有感地震，在花蓮縣吉安鄉（花蓮縣政府西方4.5公里），發生芮氏規模4.2地震，地震深度8.3公里。

各地最大震度級：花蓮縣4級、南投縣2級、台中市1級、宜蘭縣1級。

今天花蓮第十一起地震為上午7時34分，在花蓮縣吉安鄉（花蓮縣政府西南方3.9公里），發生芮氏規模3.5地震，地震深度10.2公里。花蓮縣最大震度3級。

今天花蓮第十二起地震為上午7時35分，在花蓮縣吉安鄉（花蓮縣政府西偏南方4.0公里），發生芮氏規模3.2地震，地震深度5公里。花蓮縣最大震度3級。

（7:40更新）

今天花蓮第五起地震為上午7時30分，在花蓮縣花蓮市（花蓮縣政府西偏南方2.1公里），發生芮氏規模3.7地震，地震深度8.3公里。花蓮縣震度4級。

今天花蓮第六起地震為上午7時31分，在花蓮縣吉安鄉（花蓮縣政府西南方3.8公里），發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.8公里。花蓮縣震度3級、南投縣1級。

今天花蓮第七起地震為上午7時31分，在花蓮縣近海（花蓮縣政府西南方2.4公里），發生芮氏規模3.9地震，地震深度5.5公里。花蓮縣震度3級、南投縣2級、宜蘭縣1級、台中市1級。

上午7時29分花蓮發生有感地震。圖／氣象局提供

（7:30更新）

今天花蓮第三起地震為上午7時16分，在花蓮縣近海（花蓮縣政府東南方1.6公里） ，發生芮氏規模3.1地震，地震深度：7.5公里。花蓮縣震度3級。

今天花蓮第四起地震為第69號顯著有感地震，上午7時29分在花蓮縣近海（花蓮縣政府南偏西方2.4公里），發生芮氏規模4.7地震，地震深度5.4公里。

各地最大震度級：花4、投2、宜2、中2、北1、竹1、桃1、苗1、彰1、雲1。

針對花蓮地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌昨向本報表示，昨天凌晨1時到上午8時總計發生三起餘震，接著到晚上8時都沒有再出現，應該狀況趨近平靜，預計未來一周還是有餘震，但規模下修到規模3到4，規模5以上機率很低，不過還是要密切觀察。

花蓮民眾擔心這波地震序列是否會觸動2018年0206大地震的米崙斷層，他說，應該不至於，畢竟三年前已經破裂過一次，把多年累積能量都釋放掉了，目前餘震規模也偏小。據悉，在米崙斷層旁有個嶺頂斷層，若地震活動持續，反而應該觀察該斷層的狀況。

不過，今天上午7時至少連四起地震，似乎接近米崙斷層，尚待氣象局回應。

(7:11更新)

中央氣象局發布地震報告，今天上午7時5分發生芮氏規模4.7地震，震央在花蓮縣花蓮市（花蓮縣政府西南方2.8公里處），地震深7公里。

各地最大震度級：花4、投2、宜2、彰2、中1、竹1、苗1、雲1。

上午7時7分，花蓮又發生規模3.4地震，震央在花蓮縣近海（花蓮縣政府南偏西方2.2公里），地震深度9.5公里，最大震度花蓮3級。

花蓮前天發生超過逾40起地震，中央氣象局指是7日和8日花蓮雙主震的餘震，昨天也有4起餘震。