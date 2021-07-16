高溫上看37度 吳德榮：午後桃園以南留意劇烈天氣
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周二太平洋高壓減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近發展成季風低壓的型態。
吳德榮說，季風低壓為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣很不穩定，午後桃園以南易有強對流發展，其中常伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹、龍捲風等，其他時間、地區亦偶有局部短暫降雨。今天北部24至37度，中部23至35度，南部22至35度，東部22至36度。
他說，下周三、周四台灣附近的水氣分布與熱帶擾動的發展及動向有關，因有不確定性，天氣的變化需再觀察。
吳德榮說，季風低壓東側因有水氣輻合，為有利於熱帶擾動發展的區域。美國(GFS)模式模擬周日20時，熱帶擾動已有颱風強度，在日本琉球東南方海面，未來路徑較原模擬大幅往西調整，朝台灣東北方海面接近。而歐洲(ECMWF)模式同時的模擬，強度較弱、發展也較慢，在琉球東南方海面滯留打轉後，緩慢偏北移動。
他說，由於熱帶擾動處在季風低壓環流內，不但受到大環境氣流的導引，也受到季風低壓環流導引，行徑較一般情況複雜許多，模式4、5天後的模擬，已存在相當大的不確定性，常有大幅度的調整。目前尚不宜遽下定論，應持續觀察。
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