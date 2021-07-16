獨／全聯四度發放防疫慰勞金 員工安心工作「很有感」

全台防疫三級警戒以來，賣場湧現採買人潮不間斷，超市從業人員工作量暴增，同時還得承受疫情風險與壓力，值此非常時期，國內超市龍頭全聯福利中心除了加碼員工個人防疫裝備、提供健康管理師諮詢服務，以及高規格的門市環境防疫設備，同時也於今日（7/16）第四度發放「防疫慰勞金」給全體員工，每人加發半個月薪資。從無形的身心健康關懷到實質的設備與津貼，全聯董事長林敏雄除了以「穩定物價、安定供給」為通路使命，同時也將「提供員工安全與安心的工作感」視為責任。

全聯體恤員工的辛勞，從去年疫情爆發以來至今已第四度發放「防疫慰勞金」，前三次分別是在2020年3/19、5/1及2021年5/25，對象均為全體2萬多名員工，從第一線門市人員、生鮮蔬果處理廠、物流倉儲中心到總部所有人員，不分全職、兼職全部都加發半個月薪資，粗估每次至少發出3億元。而在今年五月疫情嚴峻時，董事長林敏雄也發出一封感謝同仁的努力與付出的內部信件，替員工們加油打氣並叮嚀所有員工務必要做好個人的防疫措施，令許多人覺得「足甘心」、「很有感」。

長期以來，全聯董事長林敏雄一直致力於打造一個令員工安心與安全的工作場所。以保護員工安全的防疫設備為例，自2020年初口罩荒起，全聯即提供所有員工每日口罩，至今從未間斷，截至今年七月已發出超過1,100萬片，總金額超過5,600萬元。據悉，當市場上口罩供應充裕可輕易購買時，曾有內部人員詢問是否要停止發放，林敏雄的指示是，「這是讓員工可安心工作的配備，不能停」。 全聯董事長林敏雄（圖右）不時會前往賣場低調視察，重視第一線同仁工作場所的安全與需求。圖／全聯福利中心提供

口罩之外，今年門市第一線人員更加發護目鏡、護面罩、防護手套等配備。同時，部分熱區門市也加裝收銀櫃檯的塑膠簾，減少飛沫的傳染，賣場裝設紫外線燈做為室內殺菌並定時用漂白水擦拭賣場，每店增設自動量體溫和噴酒精的機器，讓消費者可自行使用，加強消毒清潔的同時，也減輕員工的工作負擔。目前，全聯第一線員工已於7/5起陸續施打疫苗，首批以北北基桃地區門市員工為主，後續將盡快安排其他地區同仁施打。而為照顧員工健康，全聯特別設立健康管理師職位，提供員工相關健康資訊與進行衛教。疫情升級期間，全聯也特別為總部員工提供團膳便當，減少外食購買的接觸風險。

防疫時期，全聯加碼員工個人防疫裝備及門市環境高規格防疫設備。圖／全聯福利中心提供 全聯董事長林敏雄長期致力於打造一個令員工安心與安全的工作場所。圖／全聯福利中心提供

照顧員工的同時，對於因疫情而停工、停課，面臨急迫性經濟壓力的弱勢家庭救助，全聯更是不遺餘力。全聯慶祥慈善事業基金會與全聯佩樺圓夢社會福利基金會攜手，從五月開始即整合「防疫救助」資源，提供醫院防疫金捐贈、偏鄉兒少緊急生活扶助、萬華區弱勢兒少補助等，總計將捐贈超過1,700萬、受益人數超過5,700位。

全聯慶祥慈善事業基金會與全聯佩樺圓夢社會福利基金會攜手，整合「防疫救助」資源，協助因疫情而面臨急迫性經濟壓力的弱勢家庭度過難關。圖／全聯福利中心提供