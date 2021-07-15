失智據點空間小難解封？專家：此說法是歧視據點

指揮中心公布部分行業、日照機構微解封，失智據點卻不在其中，昨天更出現二例家人外出工作、失智者立刻走失的情況。專家指出，失智者少了據點活動，認知功能大幅退化、精神行為症狀也變嚴重，應加速解封失智據點。對於中央稱據點空間狹小、有些還是志工，解封要再研議，他表示據點志工受過專業訓練，空間有大有小，長官說法根本不了解第一線，更有歧視之意。

衛福部長照司長祝健芳日前在記者會上表示，失智據點尚未開放，但現階段開放日照中心，服務對象就包含3萬名失智症，並非完全沒服務到失智者。此外社區型、日照機構有人數及坪數規定，但據點沒有，很多據點空間狹小或附屬在醫療院所、與里民集會所共用空間，樣態非常多元，三級警戒要恢復據點營運，需要更細緻的討論。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，很支持長照司開放日照中心、家庭托顧，但全台494個失智社區據點，服務全台1.6萬個家庭，這2個月失智者無法到據點上課，活動力下降，將近一半的人功能明顯退化，且情緒鬱卒、無法紓壓，對失智者、家庭照顧者都是壓力。

湯麗玉指出，雖然日照中心照顧到3萬名失智個案，但全台有超過三十萬失智人口，除了年長失智者外還有屬於青壯年期的早發型失智者，失智據點對照顧家庭來說是「救生圈」，呼籲政府盡可能開放據點，雖空間大小不一，但開多少就能「救」多少家庭。

林口長庚醫院神經內科部失智症科主任徐文俊表示，讓失智者參與據點活動，像是唱歌、上課，可增加體力保持好情緒，延緩惡化速度，但三級警戒少了據點活動，作息日夜顛倒，連帶影響認知功能、精神行為症狀惡化，為了配合防疫，需戴口罩、無法在外吃東西，一般人都感覺煩躁有壓力，失智者雖理解力較差，一樣有擔憂、焦慮感受，若沒遵守還可能會被家人喝止，內心壓力無法言喻。

徐文俊認為，很謝謝政府當初鼓勵全國開展失智服務據點，沒有人數、空間限制，但如今卻說據點空間狹小，且據點大多是志工較難列管，直言這說法「代表不理解實際情況」，據點空間有大有小，且志工大多受過專業訓練，並有服務失智者精神，此話讓失智服務據點人員很失望，更有歧視據點之意。建議中央應加速失智者、據點人員施打疫苗外，並明定據點解封標準，好讓大家能遵從。

祝健芳對此回應，失智據點是服務疑似失智、輕度確診失智個案，當初為了方便設置，對於據點的空間、人力沒標準規範，也不一定有專業人力，層級跟立案的日照、長照中心不同，有些據點空間真的很小、沒有自己的盥洗設備，若比照日照中心解封，據點不一定做得到，失智據點開放與否，目前都在討論中。

據了解，長照司有意將失智者和其照顧者納入第五類疫苗施打優先序位，祝健芳表示，要列優先順序需造冊，目前有失智據點服務對象名冊，但沒有據點工作人員名冊，要造冊恐難確認身分，目前與指揮中心討論，若疫苗數量足夠，近一個月內30歲以上人口都有機會接種到疫苗，即可加速施打，不會另起爭議。對於先前社福團體批長照司沒規畫解封指引「是在睡覺」，她澄清「長照司一直有在規畫，因為還沒確定而無法公布，沒有在睡覺」。