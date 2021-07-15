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高雄華園飯店六合館8月底熄燈 走過一甲子也難敵疫情
全台第一家民營國際觀光飯店華園大飯店六合館，剛剛在官網發布歇業公告，指出華園飯店1958年營業至今，已走過63年，今年8月31日將畫下休止符。華園大飯店六合館日前才傳出以總價新台幣27億元售出，買主是永信建設大股東永碩投資，當時還激勵股價再飆漲停，登近3年高點。
華園大飯店六合館15日晚間發出歇業公告，內容指出，華園大飯店自民國47年營業至今，接待了無數國內、外貴賓，秉持著「服務、品質、創新」的經營理念，提供最優質的服務。感謝有您陪我們走過近63年的光陰，也乘載了老中青三代共同的美好記憶。由於營運策略調整，華園大飯店六合館的住房與館內用餐服務，預計於110年8月31日畫下休止符。
據了解，受到疫情衝擊，加上高雄飯店競爭激烈，華園今年5月董事會通過出售華園大飯店六合路本館；旗下的草衙館則暫時轉作防疫旅館；美國加州的5家商務和觀光飯店無出售計畫。
華園大飯店六合館共有270間各式客房，近年才斥資上億進行翻新與改裝，飯店內設有四間宴會廳可容納百桌以上筵席，另有旺角酒吧提供港式料理、真龍廳供應自助式早餐，其中的星光廳更是高雄首見的夢幻城堡式宴會廳。
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