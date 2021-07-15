居家防疫不無聊 WaCare推「全銀運動」免費線上課

7月13日起，社區據點、日照中心有條件微解封，但長者若習慣群聚運動，還是無處可去。WaCare遠距健康與衛福部國健署合作「全銀運動」，提供一系列線上免費運動課程，讓長者在家也能運動。

有別於一般的教學影片，各種主題的遠距課程將實體教學活動搬到線上，在家live跟著教練運動，透過麥克風直接向專家諮詢，即時得到解答。打開鏡頭，在螢幕前見到老同學，長者彼此督促健康促進，還可以感情聯誼。

「全銀運動」邀請物理治療師、職能治療師、營養師、運動教練等專家，比照學校多元學習模式設計內容。包含用藥安全、吞嚥保健、飲食控制、心肺有氧、預防失智、簡易瑜珈、銀髮太極拳，7月下旬還將開設長者藝術治療衛教、魔術治療衛教等有趣課程。

在遠端參與的長者，包括遠在南投真烈巴山上海拔1800公尺的基督教教會文健站、離島的澎湖及金門社區據點，連台東的瑪利德蘭教會修女都陪著長者一起做運動。

根據健康導師諮詢結果，長者最想解決的問題排名第一仍舊是三高慢性病控制與衍生健康問題。「全銀運動」有助於防疫與居家健康促進，創新疫情期間的生活型態，在家也能同步學習新知識，同時達到肢體訓練和認知訓練，預防三高、慢性病。

因應疫情，WaCare遠距健康執行長、東海大學兼任教授潘人豪表示，團隊看到長者無法到社區據點、日照中心，衍生後續健康問題，因此與國健署將七大類實體課程，迅速全面轉型為為線上課程，以「全銀運動｜大家一起運動更有動力！並且能夠降低罹患慢性病可能性」為核心精神，規畫共146堂課程，邀請長者一起加入線上運動，彼此督促健康，目前已有13個縣市政府提出邀約，希望讓更多在地社區能加入計畫，並且擴大「全銀運動」線上場次。

自5月27日開課迄今，超過2千位長者、30位專業講師參與課程，帶起一股全銀運動熱潮。線上課程兼具社交互動、肌力運動和大腦活動，不受疫情影響在家安心學習，照顧者也獲得喘息的時間。

●「全銀運動」每日課程，10:00-11:00長者銀髮知識課程、15:00-16:00主題運動課程，可參考：https://bit.ly/3wG2XZU

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