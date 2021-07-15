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生活市集推「農產百寶箱」 北北基全區隔日送達

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
生活市集與在地小農品牌「專業農」將於7月16日開始販售「農產百寶箱」，搭配LINE TAXI免運速配至北北基，上午10點前訂購隔天就能送達。圖／生活市集提供
生活市集與在地小農品牌「專業農」將於7月16日開始販售「農產百寶箱」，搭配LINE TAXI免運速配至北北基，上午10點前訂購隔天就能送達。圖／生活市集提供

網上訂購的蔬果宅配箱近期超夯，生活市集展開與在地小農品牌「專業農」的合作，推出嚴選新鮮蔬菜的「農產百寶箱」，讓消費者享有安心、快速的蔬菜直送服務，在家也可以攝取均衡營養。

生活市集與在地小農品牌「專業農」將於7月16日開始販售「農產百寶箱」，嚴選產地時令的有機葉菜、根莖及菇類等12樣豐富蔬菜，搭配LINE TAXI免運速配至北北基地區，首創快速且全區配送的服務，上午10點前訂購隔天就能送達；為確保消費者拿到新鮮度最高的蔬菜箱，若在配送簽收或商品新鮮度上有問題，生活市集都給予更大的退貨彈性。7月底前購買，生活市集提供獨家95折活動，首兩日還可搭配全站「夏日嘉年華」的消費回饋3%集集點。

除了與「專業農」合作推出「農產百寶箱」之外，生活市集也有其他針對雙北特定區域配送的防疫蔬菜箱，以及主打全有機的超值蔬菜箱，可依消費者需求選擇家庭組或超值小資組，目前商品最低超值下殺至每組599元，還可搭配站上回饋活動，提供消費者更多元實惠的生鮮蔬菜箱選擇。

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