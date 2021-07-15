口腔癌患者5苦說不出 陽光基金會助病友重拾笑顏

陽光基金會每年關懷服務逾1500名因口腔癌致顏面損傷患者，陽光指出，台灣每年超過8千人罹患口腔癌，其中9成為男性患者，基金會服務的口腔癌病友有6成以上為第三、四期癌症患者，手術切除病灶後常會造成顏面缺損，並影響吞嚥、說話等功能，術後生活陷入多重困難。陽光基金會現正籌募「口腔癌病友服務計畫」經費，協助病友在營養、經濟、復健、心理等方面獲支持，呼籲社會大眾響應。

獨居的鄭大哥過去為建築板模工，6年前罹患口腔癌，手術切去右頰，取大腿皮瓣重建失敗後，一年多來右臉患部外露可見口腔內部，至今已歷經9次重建手術，出門只得戴上口罩保護傷口也避開他人眼光，術後難以言語、無法吞嚥、擔憂疾病與未知命運，罹癌鉅變讓鄭大哥人生陷入走不出的困境。

陽光基金會說，因鄭大哥識字不多、術後言語困難，社工常陪伴協助辦理資源申請、提供營養品等，讓大哥能安心度日，面對病況反覆與漫長重建手術過程，社工也陪伴大哥與醫師討論助穩定身心長期抗戰，並鼓勵鄭大哥參加口友團體活動，透過同儕支持力量緩解心情鬱悶、重拾努力活下去的希望，陪伴著鄭大哥從初期足不出戶，到逐漸變得開朗，願意出門復健、參加口友團體活動、拉下口罩共餐、甚至參加路跑活動。

陽光基金會北區中心主任王佩珊說，社會賦予男性擔負經濟和必須展現剛強的性別角色期待，本來苦楚就不易對人訴說，罹患口腔癌後大哥們很常出現5大苦境，包括術後說話不清讓大哥更不願開口、難以吞嚥讓他們只能以眼視菜、外觀缺損也讓他們不願外出、朋友多數也難再往來、及未來工作無著落收入不穩定等多重壓力，為幫助口腔癌病友擁有基本尊嚴生活，陽光基金會現正籌募「口腔癌病友服務計畫」經費，協助病友在營養、經濟、復健、心理等方面獲得支持。

陽光基金會「口腔癌病友服務計畫」劃撥帳號：05583335(陽光社會福利基金會)，捐款服務專線：（02）2507-8006分機511洪小姐，民眾也可線上捐款https://lihi1.com/6qdz7 。