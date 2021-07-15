聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄午後大雨 多區發布淹水警戒
午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局下午針對高雄市等縣市發布大雨特報，鳳山、鳥松、美濃、小港、大寮等地也陸續發布淹水警戒，但高雄市政府水利局表示，尚未有積淹水通報。
中央氣象局下午針對高雄等縣市發布大雨特報，有局部大雨或豪雨發生機率，須注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。
高雄市區截至下午5時仍雨勢不斷，但山區雨勢更大。高雄氣象站統計，高雄市24小時累積時雨量最多是內門區94毫米，其次六龜區85.5毫米，杉林區也有85毫米。另外，1小時累積雨量大於40毫米地區的包括美濃區58毫米、旗山區52毫米、小港區43.5毫米。
水利署下午陸續針對鳥松、鳳山、美濃、小港、大寮等地發布淹水警戒，提醒須注意道路及低窪地區積淹水。不過水利局表示，目前尚未出現積淹水災情通報。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言