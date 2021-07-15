高雄午後大雨 多區發布淹水警戒

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局下午針對高雄市等縣市發布大雨特報，鳳山、鳥松、美濃、小港、大寮等地也陸續發布淹水警戒，但高雄市政府水利局表示，尚未有積淹水通報。

中央氣象局下午針對高雄等縣市發布大雨特報，有局部大雨或豪雨發生機率，須注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

高雄市區截至下午5時仍雨勢不斷，但山區雨勢更大。高雄氣象站統計，高雄市24小時累積時雨量最多是內門區94毫米，其次六龜區85.5毫米，杉林區也有85毫米。另外，1小時累積雨量大於40毫米地區的包括美濃區58毫米、旗山區52毫米、小港區43.5毫米。

水利署下午陸續針對鳥松、鳳山、美濃、小港、大寮等地發布淹水警戒，提醒須注意道路及低窪地區積淹水。不過水利局表示，目前尚未出現積淹水災情通報。