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高雄午後大雨 多區發布淹水警戒

中央社 / 高雄15日電
高雄豪雨　部分路段積淹水 受午後熱對流影響，高雄市5日下午有短延時強降雨，水利局水利養護科表示，局部低窪地區與路段容易積淹水，另有樹葉阻塞道路側溝造成短暫積水等，經雨勢趨緩及清除後即退水。（高雄市政府水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年7月5日 中央社
高雄豪雨　部分路段積淹水 受午後熱對流影響，高雄市5日下午有短延時強降雨，水利局水利養護科表示，局部低窪地區與路段容易積淹水，另有樹葉阻塞道路側溝造成短暫積水等，經雨勢趨緩及清除後即退水。（高雄市政府水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年7月5日 中央社

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局下午針對高雄市等縣市發布大雨特報，鳳山、鳥松、美濃、小港、大寮等地也陸續發布淹水警戒，但高雄市政府水利局表示，尚未有積淹水通報。

中央氣象局下午針對高雄等縣市發布大雨特報，有局部大雨或豪雨發生機率，須注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

高雄市區截至下午5時仍雨勢不斷，但山區雨勢更大。高雄氣象站統計，高雄市24小時累積時雨量最多是內門區94毫米，其次六龜區85.5毫米，杉林區也有85毫米。另外，1小時累積雨量大於40毫米地區的包括美濃區58毫米、旗山區52毫米、小港區43.5毫米。

水利署下午陸續針對鳥松、鳳山、美濃、小港、大寮等地發布淹水警戒，提醒須注意道路及低窪地區積淹水。不過水利局表示，目前尚未出現積淹水災情通報。

淹水 高雄市

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