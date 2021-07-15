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午後大雷雨嘉義大林時雨量破百 榮林地下道淹水封閉
午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對嘉義縣發布「災防告警訊息（PWS）」，提醒民眾大雷雨期間，慎防劇烈降雨、雷擊。縣府水利處獲報，下午大林鎮時雨量破百，造成榮林地下道淹水逾1公尺，馬上通知鎮公所拉封鎖線封閉，所幸無人車受困。
水利處長林谷樺說，下午瞬間雨勢太大，大林鎮及民雄鄉都傳出部分低漥地區積淹水，其中大林時雨量破百，雨勢宣洩不及，地勢低的榮林地下道淹水逾1公尺，危及人車安全，馬上封閉，另民雄地下道及中山高民雄交流道積水未封閉，已展開搶修消除積水。
氣象局下午4點39分針對「嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午5點15分。氣象局提醒，大雷雨期間路面濕滑，步行與開車請注意安全，也須慎防劇烈降雨、雷擊，以及溪（河）水暴漲。另外，低窪地區慎防淹水。
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