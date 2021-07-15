她曝點外送省運費「1撇步」 網歪樓急勸：遲早會得病

居家防疫期間，許多民眾仰賴外送服務，尤其各家外送平台的合作商家廣泛，提供民眾更便利多元的選擇，不過因需透過第三方下訂餐點，品項價格往往較高，還需額外支付運送費用。一名網友就透露，自己為了省下運費，常一次訂購整天的份量，並好奇詢問其他人的做法，話題曝光後掀起討論。

原PO在網路論壇PTT發文表示，老公目前採取居家辦公，隨著天氣越來越炎熱，兩人在家時常常都想點手搖飲料外送，而為了節省運費，她習慣一次點完整天的份量，直接下訂三、四杯左右，但老公卻認為「不是現搖的不好喝」，讓她好奇別人的做法，直呼「大家會把一天份的都先訂好嗎？」

文章曝光後，許多網友留言「我會訂到隔天的份，因為一天頂多一杯」、「會，晚喝的放冰箱」、「早餐都點三份，分三餐吃」、「有時候為了省錢還訂兩天份」、「要湊免運也會一起訂一訂，有的還冰冰箱明天繼續喝」等；但也有人說「不會，這樣外送員沒工作做」、「飲料真的是要現泡才好喝」。

此外，許多網友見到原PO一天飲料的杯數，紛紛歪樓直呼「一天兩杯感覺遲早糖尿病」、「未免過量了」、「妳一天也喝太多杯」、「有糖的話，好可怕」、「感覺很不健康」、「注意身體啊」、「一天也太多杯，多的扣打拿去喝水吧」等，提醒原PO控制攝取飲料的份量。

而針對炎炎夏日下民眾攝取飲料比例增加，營養師李婉萍日前曾發文說明，喝過多的飲料除了會造成肥胖之外，還可能導致膽固醇、尿酸提高，包含加入珍珠、牛奶或奶精的手搖杯、含糖紅茶及啤酒，都是常見的元兇之一，呼籲民眾居家期間應自我監控，避免發生糖尿病、中風、心臟病及免疫力受影響等狀況。