選對檯燈顧眼睛、護睡眠！大多數人都忽略「這一點」

防疫生活讓民眾越來越重視宅健康，長時間待在螢幕前居家辦公或線上學習，用眼時間大增，你是否感覺生活作息陷入了混亂﹖不僅上下班時間界線不清，白天也感覺昏昏沉沉，到了晚上卻又睡不著覺……。

▲長時間待在螢幕前居家辦公或線上學習，容易作息混亂，影響睡眠品質。 (圖／shutterstock提供)

其實，燈光也是宅健康重要的一部分，閱讀、看電腦、睡前……，需要不同的光線。人體的生理時鐘與光線息息相關，而日常生活中的光線是由一系列顏色的光譜所組成，當中有紅色、橘色、藍色到紫色。根據研究，人體白天受白光刺激，夜間用暖色光舒緩，能改善入睡時間與睡眠效率，有益的光照讓人體生理時鐘與晝夜節律同步，能夠提升睡眠品質與大腦認知機能。

市面上許多「抗藍光」產品，讓大眾對於LED藍光聞之色變，事實上，太陽光與傳統螢光燈管中也含有大量藍光，藍光只要用對時間，並非有害物，目前符合CNS 15592認證的LED產品皆強制規定須符合無藍光危害等級，近來也有橘光OLED照明強調無藍光，但由於照度效率不足易有昏沉感；白天工作時，適量的藍光有助提振精神、減輕抑鬱，而夜晚是人體褪黑激素大量分泌的時候，藍光會抑制褪黑激素分泌，導致人體交感神經過度興奮，進而造成失眠、身心失調。根據英國和美國研究，成人在夜晚時接觸藍光約2小時後，褪黑激素就會開始降低，褪黑激素不足除了會影響睡眠品質，還會增加罹患糖尿病、肥胖症、乳癌和攝護腺癌的風險。

長時間待在室內，想要維持規律作息並保護眼睛健康，除了長時間用眼後要適當休息、睡前不使用3C產品避免藍光危害，還要依據不同時間，選擇不同色溫的室內光線，才能從白天到夜晚都能擁有適合的燈光，為家人打造健康最大值。「全光譜」的概念對大眾來說或許陌生，但已經有非常多研究證實，人們處在自然的陽光或全光譜的人造光線下，會比處於一般人工光線下，更能放鬆且不易疲倦。

▲自然陽光或全光譜人造光線，會較一般人工光線令人放鬆不易疲倦。 (圖／shutterstock提供)

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▲SYLSTAR喜光LED新推出護眼檯燈，以全光譜LED照明技術提供高演色性Ra>95的光源，模擬太陽光環境的顯色飽滿度。 (圖／黎允之製作)

LED全光譜護眼檯燈設計以人為本：1.如陽光般的真實飽和色彩；2.抑制藍光科技，夜間閱讀的最佳光線；3. AA級照度均勻優質光；4.符合CNS認證標準；5.無藍光危害、無頻閃6. PLF光濾淨技術，去除反射眩光無疊影；7.五種情境色溫，日出到日落，輕鬆閱讀無負擔！這兩款LED全光譜護眼檯燈由台灣綠色照明品牌「Sylstar喜光LED」開發，繼成功推出克卜勒雙臂護眼檯燈、INSPIRE護眼靈感燈等熱銷檯燈後，今年再次引領市場推出全新LED全光譜護眼檯燈，助你防疫期間居家工作或休閒也能擁有自然光，按照晝夜不同時間調整不同色溫及亮度，守護靈魂之窗，回歸自然規律生活！

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