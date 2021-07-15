快訊

北市推「台北通」預約疫苗登記 明上午十點開跑

台積電捐贈BNT疫苗 董事長劉德音透露關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秀泰開演！強檔黑寡婦首映 年輕人：暑假沒電影會瘋掉

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
秀泰電影開演，須保持社交距離，座位採梅花座。記者蔡維斌／翻攝
秀泰電影開演，須保持社交距離，座位採梅花座。記者蔡維斌／翻攝

秀泰開演了！雲林縣唯一的北港秀泰電影院今天解封開演，中午首場上映，吸引年輕人「搶頭香」，對電影開演欣悅無比，直說「沒電影的暑假真會瘋掉」。電影院開演前除嚴謹消毒，更獨家推出更換性座椅墊，讓客人不接觸椅子，防疫加分，秀泰說，除推出免手續費線上訂票優惠，最新強檔「黑寡婦」等強片也開始上映。

雲林縣北港家樂福秀泰電影院封館兩個月，今天解封開演，中午首場最新強檔「黑寡婦」等強片上映，吸引不少年輕人觀賞，幾位年輕人對電影院開演相當開心，他們說，疫情家中上課關了兩個月，暑假如果再持續悶在家，連電影都沒得看，真的會瘋掉！

秀泰行銷經理黃曦瑩指出，配合開館推出暑假「FUN心看」，幾天來動員對所有館廳全面消毒，除應有的防疫實聯制，也禁食採梅花座，拉長場距消毒時間，影廳內設有換氣設備，固定時間將排放室內空氣，引入新鮮空氣，同時更獨家推出更換性的座椅墊，讓大家不會直接接觸座椅，防疫更安全，安心舒適看電影。

此外，為鼓勵線上購票，避免接觸，原本線上訂票手續費20元，7月31日前線上訂票手續費全免，使用秀泰聯名卡購票除原有優惠8折，8月1日至31日登錄再加碼10%現金回饋、使用LINEPay付款也享LINE POINTS6%回饋，高規格防疫加上優惠，讓影迷安心回到影廳享受久違的電影時光。

秀泰指出，配合暑假推出「黑寡婦」「致命關頭」等強片，今起開館每天將有3到4場次，會依人數和情況滾動調整場數，讓大家一解疫情之悶。

北港秀泰電影院今天解封開演，馬上有影迷趕往看電影，搶得開館後的頭香，電影院還提供更換性的椅墊加強防疫。記者蔡維斌／翻攝
北港秀泰電影院今天解封開演，馬上有影迷趕往看電影，搶得開館後的頭香，電影院還提供更換性的椅墊加強防疫。記者蔡維斌／翻攝
北港秀泰電影院今天解封開演，馬上有影迷趕往看電影，搶得開館後的頭香。記者蔡維斌／翻攝
北港秀泰電影院今天解封開演，馬上有影迷趕往看電影，搶得開館後的頭香。記者蔡維斌／翻攝
封館兩個月的北港秀泰電影城今天解封開館，並推出各項優惠，提供年輕人暑假安心的欣賞電影空間。記者蔡維斌／攝影
封館兩個月的北港秀泰電影城今天解封開館，並推出各項優惠，提供年輕人暑假安心的欣賞電影空間。記者蔡維斌／攝影
每一場次間隔時間都會進行紫外線消毒，落實防疫。記者蔡維斌／翻攝
每一場次間隔時間都會進行紫外線消毒，落實防疫。記者蔡維斌／翻攝
秀泰影城為了打造最安全的觀影環境，恢復營業前徹底消毒。記者蔡維斌／翻攝
秀泰影城為了打造最安全的觀影環境，恢復營業前徹底消毒。記者蔡維斌／翻攝

電影 疫情

延伸閱讀

台南鹽水武廟獲准微解封 信徒可入廟參拜關聖帝君祝壽

「庫伊拉」登上台灣串流平台 黑寡婦帥氣身影再複習

專訪／佛蘿倫絲8歲愛上「黑寡婦」 大衛對打美隊出狠招

專訪／「黑寡婦」的最後一天竟爆哭？ 坦言想再來台灣

相關新聞

秀泰開演！強檔黑寡婦首映 年輕人：暑假沒電影會瘋掉

秀泰開演了！雲林縣唯一的北港秀泰電影院今天解封開演，中午首場上映，吸引年輕人「搶頭香」，對電影開演欣悅無比，直說「沒電影...

南台灣豪大雨來襲 水利署發布台南一級、高雄二級淹水警戒

中央氣象局下午發布雲林、嘉義、台南等地大雷雨即時訊息，水利署也針對台南市六甲區、後壁區發布一級淹水警戒；高雄市美濃區列二...

環保署看歐盟碳關稅2重點 碳定價趨勢難擋將盡速修法

為達2050年淨零碳排，歐盟昨起提出一系列綠色新政，其中最引發關注是2023年將試辦的碳邊境調整機制，攸關我國碳費訂定。...

豪雨特報！ 雲嘉南4縣市大雷雨 慎防雷擊淹水

中央氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台南地區有局部大雨或豪雨發生的機率，高雄、屏東、彰化...

疫情時代在家online 六都電競爭霸戰結合一卡通推票卡

電競愛好者為數眾多，一卡通公司首次與「六都電競爭霸戰」合作，推出六都限定票卡，融入各縣市特色，每張100元，今天上午10...

澎湖人跨海求醫 怨需切結並持「特殊規格診斷書」

澎湖三級警戒期間航班銳減，民眾跨海就醫難上加難，有民眾5月中預約到高雄就醫，因訂不到機位遲至今天還無法成行，有人抱怨不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。