秀泰開演！強檔黑寡婦首映 年輕人：暑假沒電影會瘋掉

秀泰開演了！雲林縣唯一的北港秀泰電影院今天解封開演，中午首場上映，吸引年輕人「搶頭香」，對電影開演欣悅無比，直說「沒電影的暑假真會瘋掉」。電影院開演前除嚴謹消毒，更獨家推出更換性座椅墊，讓客人不接觸椅子，防疫加分，秀泰說，除推出免手續費線上訂票優惠，最新強檔「黑寡婦」等強片也開始上映。

雲林縣北港家樂福秀泰電影院封館兩個月，今天解封開演，中午首場最新強檔「黑寡婦」等強片上映，吸引不少年輕人觀賞，幾位年輕人對電影院開演相當開心，他們說，疫情家中上課關了兩個月，暑假如果再持續悶在家，連電影都沒得看，真的會瘋掉！

秀泰行銷經理黃曦瑩指出，配合開館推出暑假「FUN心看」，幾天來動員對所有館廳全面消毒，除應有的防疫實聯制，也禁食採梅花座，拉長場距消毒時間，影廳內設有換氣設備，固定時間將排放室內空氣，引入新鮮空氣，同時更獨家推出更換性的座椅墊，讓大家不會直接接觸座椅，防疫更安全，安心舒適看電影。

此外，為鼓勵線上購票，避免接觸，原本線上訂票手續費20元，7月31日前線上訂票手續費全免，使用秀泰聯名卡購票除原有優惠8折，8月1日至31日登錄再加碼10%現金回饋、使用LINEPay付款也享LINE POINTS6%回饋，高規格防疫加上優惠，讓影迷安心回到影廳享受久違的電影時光。