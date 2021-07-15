豪雨特報！ 雲嘉南4縣市大雷雨 慎防雷擊淹水

全台微解封，但防疫等級仍是三級警戒，大多數廟宇維持不開放入內，但中南部不少大廟近期每天接到信徒打爆電話，盼能入殿參拜，嘉義市知名九華山地藏庵董事會決議明天提交防疫計畫書給市府，爭取鬆綁。廟方表示，信眾電話應接不暇，初步規畫殿內上限50人等措施、殿外99人，若通過將成嘉市首間大廟重新開放入殿。台南、高雄也有寺廟及教會已提報防疫申請計畫，期盼適度開放，安定人心。...

2021-07-15 15:08