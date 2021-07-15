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豪雨特報！ 雲嘉南4縣市大雷雨 慎防雷擊淹水

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台南地區有局部大雨或豪雨發生的機率，高雄、屏東、彰化至嘉義、南投地區及苗栗、台中山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

氣象局並針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。

大雷雨即時訊息示警區域：雲林縣北港鎮、元長鄉、水林鄉，嘉義市東區、西區，嘉義縣太保市、朴子市、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉，台南市新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、下營區、六甲區。

嘉義 氣象局 大雷雨

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