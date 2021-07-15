澎湖人跨海求醫 怨需切結並持「特殊規格診斷書」

澎湖三級警戒期間航班銳減，民眾跨海就醫難上加難，有民眾5月中預約到高雄就醫，因訂不到機位遲至今天還無法成行，有人抱怨不僅機位訂不到，訂到還要附切結書及寫有「病患適合搭民航機」字樣的診斷書，為了就醫他們四處請託，感覺次人一等！澎湖縣政府表示，有就醫需求的民眾可洽1999，縣府會盡力協助優先搭機。

澎湖縣醫療資源不豐，重大傷病多數後送或到台灣就診，疫情期間班機一位難求，跨海求醫更艱難。現年70歲家住鎖港附近的石先生表示，他罹患肝癌，想到高雄長庚做微創手術，澎湖在地醫師5月12日替他開轉診單，預訂7月12日進行手術，結果爆發疫情一直買不到機票，想排候補但每班次僅3個名額，也搶不到，就算如願去高雄看病，也不知道能否返回澎湖。

43歲的陳小姐罹甲狀腺癌，今年6月時肋骨抽筋痛到後背，因正值疫情，部立澎湖醫院及三總澎湖醫院很多科停診，台灣的醫師也無法過來支援，她到醫院求診但無法順利住院，在各家醫院間奔波，活像「人球」。後來因病情惡化成雙側肺積水，靠打止痛針支撐。

親友鼓勵她到台灣求診，她好不容易請託在地議員歐中慨協助安排到高雄榮總住院，結果不只飛機班班客滿，候補也搶不到，更讓她氣結的是，航空公司要求一定要簽切結，並持寫有「本患者可搭民航機」字樣的診所書才能登機，日前她趕搭飛機前為了一張要標註可搭民航機的診斷書又奔回海軍醫索取，後來衝到機場卻因幾分鐘之差搭不上機，整個過程感覺是被無情刁難，氣得找航空公司理論。