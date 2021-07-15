22年前早產兒走過鬼門關 感恩醫院救命回贈呼吸器

台中市張媽媽22年前懷孕時因患有子癲前症而被宣告無法保住胎兒，在中國醫藥大學附設醫院團隊照護下生下早產兒子，早產兒感恩醫院，今天以獎助學金回贈醫院1台高流量呼吸器。

中國醫藥大學附設醫院產科主任邱燦宏及中國醫藥大學兒童醫院新生兒科主任林鴻志，今天代表接受張姓母子捐贈高流量呼吸器予新生兒病房，因為張先生是兒童醫院醫護團隊照護長大的早產兒，希望也能藉此義舉呼籲社會大眾重視早產兒的議題。

林鴻志表示，當年的早產兒，如今已是研究所的碩一生，因為感念兒童醫院將自己從鬼門關救出來，特別以自己的一筆獎助學金，捐贈新生兒病房1台經鼻高流量濕化呼吸器。

林鴻志指出，呼吸窘迫是造成早產兒死亡的首因，呼吸器更是照顧早產兒的三寶之一（保溫箱、呼吸器、表面張力素），於是張先生主動與院方聯繫，希望能協助院方購置早產兒會需要用到的設備，讓早產兒跟他一樣幸運，都能趕緊健康回家。

林鴻志表示，張先生這次捐贈的「非侵襲式」高流量呼吸器對早產兒的肺泡發育、肺部擴張有很大的幫助，尤其方便家屬作「袋鼠護理」，可以降低醫護人員臨床的負擔，照顧上更方便，早產兒使用上也比較舒適，22年前沒有這些新進儀器時，相對在早產兒的救治上確實有其困難度，現在透過捐贈的呼吸器，可以將愛傳遞下去。