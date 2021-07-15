藝人品牌水餃收到全融化 北市議員：應檢討宅配流程

有民眾投訴，近期送出的冷凍食品到顧客手中都融化了，質疑業者冷藏運送有問題。陳先生表示，自家生產的水餃在工廠都是冷凍的，但宅配冷凍物流配送到顧客手中卻已溶解，業者自己也說不清哪出問題；據物流業者回應，貨運司機在送貨時，會將引擎熄火，再一一把貨物送到顧客手中，有時一送就是20分鐘，也不知冷凍貨物已融化受損。

冷凍水餃業者陳先生說，先前用宅配冷凍宅配寄送商品給顧客後，隔天就收到各種慘況，有2成的水叫外皮都融化，他打電話去質問，業者卻不承認是運送過程出問題，後來又說可以賠償，但消費者要留下損壞的貨品，陳先生反問「如果食物已經壞掉你還會留著嗎？」。

實際打電話到物流業者詢問冷凍宅配狀況，接聽電話的員工表示，貨運司機冷凍宅配送出後，在路邊停車就必須要熄火，否則怠速超過3分鐘就會開罰，只要車輛熄火，冷凍壓縮機也就無法運作，時間一場就可能讓冷凍貨品受損。

其實過去就有類似的狀況，物流業者不是貨物太多塞車，導致冷凍貨物沒地方放，就是冷藏、冷凍搞混，害蔬菜結冰爛掉無法食用，新聞報導也時有所聞。對此，北市主任消保官楊麗萍表示，對消費者而言，貨品必須要完整維持冷凍溫度，若有瑕疵還是可以向業者求償。至於業者與物流間的糾紛，可以透過區公所的調解或是上法院處理。