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藝人品牌水餃收到全融化 北市議員：應檢討宅配流程

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
水餃業者陳先生表示，他的顧客收到的水餃全部都融化了，有2成的商品都是如此。圖／春九手工水餃提供
水餃業者陳先生表示，他的顧客收到的水餃全部都融化了，有2成的商品都是如此。圖／春九手工水餃提供

有民眾投訴，近期送出的冷凍食品到顧客手中都融化了，質疑業者冷藏運送有問題。陳先生表示，自家生產的水餃在工廠都是冷凍的，但宅配冷凍物流配送到顧客手中卻已溶解，業者自己也說不清哪出問題；據物流業者回應，貨運司機在送貨時，會將引擎熄火，再一一把貨物送到顧客手中，有時一送就是20分鐘，也不知冷凍貨物已融化受損。

冷凍水餃業者陳先生說，先前用宅配冷凍宅配寄送商品給顧客後，隔天就收到各種慘況，有2成的水叫外皮都融化，他打電話去質問，業者卻不承認是運送過程出問題，後來又說可以賠償，但消費者要留下損壞的貨品，陳先生反問「如果食物已經壞掉你還會留著嗎？」。

實際打電話到物流業者詢問冷凍宅配狀況，接聽電話的員工表示，貨運司機冷凍宅配送出後，在路邊停車就必須要熄火，否則怠速超過3分鐘就會開罰，只要車輛熄火，冷凍壓縮機也就無法運作，時間一場就可能讓冷凍貨品受損。

其實過去就有類似的狀況，物流業者不是貨物太多塞車，導致冷凍貨物沒地方放，就是冷藏、冷凍搞混，害蔬菜結冰爛掉無法食用，新聞報導也時有所聞。對此，北市主任消保官楊麗萍表示，對消費者而言，貨品必須要完整維持冷凍溫度，若有瑕疵還是可以向業者求償。至於業者與物流間的糾紛，可以透過區公所的調解或是上法院處理。

北市議員李明賢說，很多時候是停車熄火太久導致物品解凍，但在路邊怠速不能空轉太久，只能熄火，建議物流業者要再加強整體送貨的流程，包括設備、運送方式等是否可以改善，否則這些冷凍食品不斷冷凍又解凍，會影響到食品安全，對消費者沒有保障。

水餃業者陳先生表示，他的顧客收到的水餃全部都融化了，有2成的商品都是如此。圖／春九手工水餃提供
水餃業者陳先生表示，他的顧客收到的水餃全部都融化了，有2成的商品都是如此。圖／春九手工水餃提供

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