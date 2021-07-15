好好在家／遠距戀愛傳LINE維持 開場4句話證明感情好

在疫情之下，許多情侶們也減少見面，甚至還有跨縣市遠距離戀愛的情侶們，可能已經1～2個月沒有見面了。平常維繫感情，多數人都是靠傳LINE，傳達彼此的關心與愛意。但其實從對方傳來的第一句LINE訊息中，就可以得知兩人感情是否依舊甜蜜了。

一、在幹嘛？

這句「在幹嘛？」，雖然蠻多人會討厭有人傳這句話，但如果是談戀愛中的情侶，對方傳來問「在幹嘛」，其實就等於說出「我想你」，一樣的概念。不過這也要看傳來的時機點，通常情侶應該對於對方的作息，會有一定程度的瞭解，如果明明知道在上班，還傳來這句話，那就不一定代表想你的意涵。

二、有個好消息要跟你說

每個人如果有了好消息，第一時間都會想跟親密的另一半分享，如果對方傳來了這句話，代表把你放在心頭上，好事情都要第一時間分享，讓你一起感受快樂。

三、這是你喜歡吃的

遠距離戀愛中，蠻多人都會互相拍食物照傳給對方，但如果對方傳來的食物照片，搭配這句「這是你喜歡吃的」，代表心中滿滿都是你，看起來就非常甜蜜啊。

四、有趣的截圖／連結