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好好在家／遠距戀愛傳LINE維持 開場4句話證明感情好

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
「有好消息要跟你說」，代表對方很重視自己。圖／摘自Pelexs
「有好消息要跟你說」，代表對方很重視自己。圖／摘自Pelexs

在疫情之下，許多情侶們也減少見面，甚至還有跨縣市遠距離戀愛的情侶們，可能已經1～2個月沒有見面了。平常維繫感情，多數人都是靠傳LINE，傳達彼此的關心與愛意。但其實從對方傳來的第一句LINE訊息中，就可以得知兩人感情是否依舊甜蜜了。

一、在幹嘛？

這句「在幹嘛？」，雖然蠻多人會討厭有人傳這句話，但如果是談戀愛中的情侶，對方傳來問「在幹嘛」，其實就等於說出「我想你」，一樣的概念。不過這也要看傳來的時機點，通常情侶應該對於對方的作息，會有一定程度的瞭解，如果明明知道在上班，還傳來這句話，那就不一定代表想你的意涵。

二、有個好消息要跟你說

每個人如果有了好消息，第一時間都會想跟親密的另一半分享，如果對方傳來了這句話，代表把你放在心頭上，好事情都要第一時間分享，讓你一起感受快樂。

三、這是你喜歡吃的

遠距離戀愛中，蠻多人都會互相拍食物照傳給對方，但如果對方傳來的食物照片，搭配這句「這是你喜歡吃的」，代表心中滿滿都是你，看起來就非常甜蜜啊。

四、有趣的截圖／連結

宅在家中，常常滑手機，可能會看到好笑的影片或圖片，第一時間就想要截圖分享給另一半，如果收到另一半的分享，也是甜蜜的象徵，但適度分享是好的，讓彼此分享歡樂，但若是每次分享狂發，小心會隔空吵架。

遠距離戀愛的情侶們，多靠傳LINE維持。圖／摘自Pelexs
遠距離戀愛的情侶們，多靠傳LINE維持。圖／摘自Pelexs
看對方傳來的訊息，就能知道彼此感情狀況。圖／摘自Pelexs
看對方傳來的訊息，就能知道彼此感情狀況。圖／摘自Pelexs

情侶 遠距離戀愛 LINE

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