涼蓆優缺點比較，發霉怎麼清潔？過來人網媽聰明分享

【文：武美齡】

台灣夏季炎熱，涼蓆可說是家家必備的降溫好物，涼蓆怎麼挑？發霉了怎麼清潔？媽媽們推薦涼蓆心得？BabyHome統整網媽的使用和購買實際經驗，詳細比較常見涼蓆優缺點。

涼蓆怎麼挑？媽媽這樣說

1.草蓆、藤蓆派

【優點】

「這類蓆子比較好就是不擔心夾肉、夾頭髮。」

「推薦藺草草蓆，非常柔軟且舒適，還有草香味，也不會有竹蓆太硬或是夾頭髮之類的問題。」

「我買了藤蓆，跟小孩睡很好，不會刺刺的，很涼快！」

「小孩較小的話，我推薦藤蓆，感覺會涼又不會冷。」

【缺點】

「如果流汗草蓆較容易臭，也比較不好清潔」

「第一年剛買草蓆很涼、很舒服；第二年拿出來有小小的斷裂，還算不錯；第三年拿出來裂成一段一段。」

「當初買時老板有和我特別交待、如果有吹冷氣，記得要拿溼抹布擦一擦，免得變得太乾燥而斷裂。」

「草蓆摺痕受壓後難免會裂開，要用捲成滾筒狀才不會有摺痕。」

圖片來源/pexels

2.竹蓆派

【優點】

「麻將竹蓆大片大片的竹子，涼透心阿。」

「我也是用麻將涼蓆，真的很涼，晚上只要開一個小時冷氣 +電風扇就可以睡到天亮。」

【缺點】

「老公說一直夾他的腳毛，很痛。」

「麻將涼蓆接縫地方會掉小屑屑，多少會卡一些灰塵、棉絮。」

「我家BABY跟我睡同床，把麻將蓆鋪下去30分鐘又收起來了... 因為太硬，正在學爬的她膝蓋都紅了。」

「麻將蓆超涼但很重，我家小孩又常愛在彈簧床上跳，麻將蓆就常滑下床，都要再拉上來舖好。」

實用建議：

「建議麻將竹蓆買單人的，之前我買了兩張雙人的（一張還加大的咧），有夠重啦！很不幸小孩給我吐在上面，我拖那張竹蓆都快瘋了。」

「竹蓆也有好壞之分，一分錢一分貨，有些用久了會從連結的細線開始斷裂。」

圖片來源/pexels

3.紙蓆派

【優點】

「我們家是用紙纖涼蓆，直接鋪彈簧床上， 感覺很軟， 不會像竹蓆硬硬的。」

「紙纖蓆比較不會刺或夾頭髮。」

【缺點】

「我用了很久，覺得不涼。」

「不涼+1，但還是比不鋪來得不熱一點。」

「涼度沒有竹蓆好，要搭配冷氣會好一點。」

涼蓆發霉了怎麼處理？

氣溫升高，許多媽媽將收納了一整年的涼蓆拿出來，結果發現都黑黑的發霉了，該怎麼辦？來看看網媽們分享自家的聰明清理妙招！

1.草蓆

「產品說明書上寫，如遇潮濕而發霉時，勿用水沖洗，應先置於太陽下曝曬，時間不限制，視情況1小時 ~ 2小時，再移至陰涼處，輕拍及用毛巾擰乾擦拭。重複幾次曬乾、擦拭即可使用。」

「用濕抹布擦過一遍之後，拿去大太陽底下曝曬2~3小時就可以了，一定要一個星期曬太陽一次，否則會長蟲，本人就是受害者。」

2.麻將蓆

「用漂白水稀釋後擦拭掉發霉處，再拿去大太陽下晒個幾天就可以用了。」

「如果會發霉，表示你家濕氣太重，可能需要注意一下。我是收納到掀床底下，沒有任何包裝，也沒有發霉。」

家事達人三步驟清潔涼蓆，別忘消滅其中的塵蟎

清潔涼蓆除了去除霉斑之外，家事達人林素芬也分享清潔涼蓆的三步驟，別忘了消除其中的塵蟎。

1.先用吸塵器將涼蓆上的灰塵、細屑清除乾淨。

2.小蘇打粉加水擦拭涼蓆，可消除汗味及皮膚油脂。

3.以熨斗隔著濕毛巾替涼蓆高溫加熱，利用高溫蒸氣來殺死其中的塵蟎或小蟲。

涼蓆採買「停看聞」，常見地雷別碰

圖片來源/經濟部標準檢驗局

經濟部標準檢驗局分享，涼蓆類商品常見的不合格問題在於過氧化氫、甲醛過量，吸入過量的甲醛會導致呼吸道發炎、引起頭痛、脈搏加快等症狀，與皮膚接觸則會引起皮膚炎及皮膚過敏等症狀。

建議購買涼蓆「停看聞」，以下三重點應多加注意。

1. 請選購商品標示清楚、詳細的商品並注意商品品質。

2. 建議挑選涼蓆商品時，可先嗅聞查看有無刺鼻異味，如發現刺鼻氣味，可能有化學物質殘留，應盡量避免購買。

3. 購買後，可先用水將蓆表面反覆擦洗，再放到通風處晾乾，以減少化學物質殘留。

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