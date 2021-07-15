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台中醫院第一線醫護今捐熱血！企業捐600盒糕餅相挺

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
衛福部台中醫院今天號召已接種疫苗的醫護捐血，台中市工策會和糕餅公會今天邀業者致贈600盒糕餅相挺。圖／台中醫院提供
衛福部台中醫院今天號召已接種疫苗的醫護捐血，台中市工策會和糕餅公會今天邀業者致贈600盒糕餅相挺。圖／台中醫院提供

衛福部台中醫院有鑑於三級警戒後中部血庫告急僅剩5天存量，尤以AB型血液最缺，剩4.3天，今天號召已接種疫苗的醫護捐出熱血。台中市工商發展投資策進會和台中市糕餅公會今天邀業者相挺響應，致贈600盒糕餅，慰勞醫護人員。

台中醫院副院長林紹雯說，近日疫情趨緩，院方號召醫護捐血，院內停放一輛捐血車，打過疫苗的醫護有空檔，就上車捐血，用不同的方式回饋社會，盼能拋磚引玉。她呼籲，民眾在微解封時一起響應「捐血一袋，救人一命」，讓社會的愛心同步解封。

台中市工策會總幹事黃于珊說，疫情重創伴手禮業，很多糕餅業者透露業績剩下一兩成，但聽到要慰勞辛苦的醫護人員，還是義不容辭捐贈自家禮盒。台中在地企業在疫情爆發後，主動聯絡工策會響應物資捐贈，包括台中市創新創業協會捐贈台中市衛生局三部快速PCR檢測儀；中華紙漿捐贈台中市環保局次氯酸鈉5加侖共60桶；台中市飛雁創業協會捐贈中山醫學大學附設醫院咖啡、滴雞精等物資。

台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財說，這次活動號召12家在地糕餅業者捐贈物資，包括元明商店、九個太陽、法布甜健康伴手禮、如邑堂、太陽堂食品企業有限公司、鮮味珍食品舖、陳允寶泉食品、一米麥、阿聰師的糕餅主意、芋樂大世界、顏新發餅舖以及久久津乳酪本舖。

蔡萬財指出，糕餅業疫情期間受重創，業績幾乎下滑九成，大家都苦撐，但糕餅公會業者相當團結，得知有機會回饋社會，還是熱情響應。希望疫情盡速平息，大家都回到正常生活。

衛福部台中醫院今天號召已接種疫苗的醫護捐血。圖／台中醫院提供
衛福部台中醫院今天號召已接種疫苗的醫護捐血。圖／台中醫院提供

台中市 疫情 捐血

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