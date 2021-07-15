視訊門診直播 醫師：有助巴金森和失智

聯新國際醫院因應疫情開辦神經內科視訊門診，實施一個多月已嘉惠數百名患者，包括腦血管疾病、巴金森氏症、失智症、顏面頸部痙攣、神經肌肉病變等。神經內科主治醫師陳右緯說，透過家屬的手機鏡頭，觀察病人在家的即時影像，就像是實境直播，醫師可掌握病人最真實的狀況，對診斷治療與藥物調整很有幫助。

陳右緯醫師表示，過去經常有家屬描述病人會不自主顫抖或莫名的動作，每次帶到診間又好端端的沒有異狀。視訊門診讓病人待在熟悉的家裡進行動作評估，有助於觀察到病人的實際狀況。

醫師可以從視訊影像看到病人的肢體動作、臉部表情，以及對聲音的反應、對語言的表達，和身體其他狀況，不僅有助於瞭解病情，也能觀察病人和家屬之間的互動，做為治療的參考。

神經內科有不少年紀大且不方便到醫院的長期慢性病人，多由家屬代為領藥，或是平常有來門診，疫情期間希望少到醫院，視訊門診能兼顧病人和家屬的需求，不進醫院也能維持醫療進程，用藥不中斷。陳右緯醫師說，有些病人仍需觸診及理學檢查，建議還是要到醫院看門診。

另一位神經內科醫師陳文郁也肯定視訊門診，她表示，最大優點是病人減少舟車勞頓，看診時間更有彈性，對於行動不便、失智症，及帕金森氏症病人更是受惠。此外，醫師還可幫忙檢視病人的家裡環境，對居家安全提供建議，降低碰撞及跌倒的風險。

陳右緯提醒，神經內科慢性病人居家防疫在安全範圍內，仍應持續做復健動作與安全的和緩運動，在家人協助下，可以打太極拳或在住家附近散步。此外，建議家裡可自備健康量測儀器，定期監測並記錄個人血壓或血糖，視訊看診時可提供監測數據，有利於醫師瞭解病人身體近況，做出更適當的診斷與用藥調整；防疫期間用藥不可中斷，如果病情出現轉變，或原本的症狀惡化，仍應儘速到醫院檢查治療。