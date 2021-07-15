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新北檢疫隔離關懷中心 民眾最關心這3類問題

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北檢疫隔離關懷中心服務超過500天，疫情爆發後2個月接了1.4萬通的電話。圖／新北新聞局提供
新北檢疫隔離關懷中心服務超過500天，疫情爆發後2個月接了1.4萬通的電話。圖／新北新聞局提供

新北檢疫隔離關懷中心服務超過500天，有小妹妹打著電話哭訴自己與母親確診，也有不諳中文的新住民打電話求援。新北民政局長柯慶忠指出，PCR採樣結果23%、就醫需求15%及疫苗接種11%三大類提問為大宗，提供諮詢能讓民眾安心。

新北去年針對疫情成立居家檢疫關懷中心，今年疫情爆發提升為檢疫隔離關懷中心，動用10個局處在約2個月時間接了1.4萬通的電話。新北市長侯友宜今前往慰問指出，檢疫隔離關懷中心關懷人數，從最高6277人已降至今天951人。

侯友宜說，檢疫隔離關懷中心建置百題QA，服務超過近1萬4000名民眾，每當只要重大防疫政策發布，就是電話量急速攀升的時候，中心一天最高曾接過463通，龐大的來電量壓力不小。

住三重的小學五年級邱小妹，曾因為父親確診被送醫，不久還接到自己與母親也確診。邱小妹打電話到中心哭著說，母親發燒但救護車還在半路，接電話人員則陪伴邱小妹一起等待救護車到來，並安撫情緒。

菲律賓籍新住民薇拉爾因不諳中文，接線的替代役用流利的英文溝通後，得知薇拉爾有心臟病史，且曾與確診者接觸正隔離在家，但開始出現發高燒、脫水，趕緊轉介衛生局處置，提供緊急就醫服務。

柯慶忠表示，接電話的防疫人員也要時常更新資訊，仔細對應、回覆民眾各年齡層接種時段，提供必要協助，一年多來關懷中心已積累市民相當程度的信任感。

新北檢疫隔離關懷中心服務超過500天，疫情爆發後2個月接了1.4萬通的電話。圖／新北新聞局提供
新北檢疫隔離關懷中心服務超過500天，疫情爆發後2個月接了1.4萬通的電話。圖／新北新聞局提供
新北檢疫隔離關懷中心服務超過500天，新北市長侯友宜今前往慰問指出，檢疫隔離關懷中心關懷人數，從最高6277人已降至今天951人。圖／新北新聞局提供
新北檢疫隔離關懷中心服務超過500天，新北市長侯友宜今前往慰問指出，檢疫隔離關懷中心關懷人數，從最高6277人已降至今天951人。圖／新北新聞局提供

侯友宜 疫情

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