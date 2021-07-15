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關島打疫苗夯 旅行社加大機型因應 成桃機載客最多航班

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
去關島打疫苗正夯。圖／雄獅提供
去關島打疫苗正夯。圖／雄獅提供

關島疫苗自由行正夯。雄獅旅遊今天表示，首波五天四夜機加酒已售罄；第二波主打22天LONG STAY，需求相當旺盛，已申請加大機型，並成為疫情以來桃機載客數最多的航班。第三波七天商品收訂率也超過七成，相當熱絡。

隨著國內疫情嚴峻，加上疫苗不足，去關島打疫苗成為了選擇之一。近期關島推出Air V&V計畫，旅客到當地免隔離，還可在飯店直接接種疫苗，若待的天數長還能在當地旅遊，掀起一波訂購朝。

雄獅旅遊表示，首波7月6日、10日、14日、18日出發的五天四夜機加酒商品共439席皆完銷；第二波主打7月22日的22天關島LONG STAY，由於需求旺盛，緊急申請加大機型為A330-300，305席可售機位也已售罄，估計該航班將是疫情以來桃機載客數最多的航班，參加的旅客多為親子族群和青壯年族群為主，年齡層50歲以下的占比75%；第三波主打7月27日、8月2日、8的日妻天機加酒商品，目前收訂率超過七成。

雄獅說，這周推出第四波五天四夜產品，出發日期為8月14日、18日、22日、26日，目前尚在預購階段，將因應市場需求，快速反應調整供給，以滿足旅客需求。

雄獅也說，第四波主打天數縮減為五天，主要是越來越多企業對於鼓勵員工前往關島施打疫苗表達興趣，從個人報名曾加及企業分批報名可以看出來這一個新的趨勢，因此以最短天數包裝以符合旅客需求，若全部銷售額滿，預估席次近2000席。

疫苗 關島

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