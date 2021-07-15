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戶外釣魚池、海釣場爭取開放 宜蘭請示中央再決定

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
部分業者認為，戶外釣魚池或海釣場只要做好安全防疫措施，建議可以開放釣魚。 圖／警方提供
部分業者認為，戶外釣魚池或海釣場只要做好安全防疫措施，建議可以開放釣魚。 圖／警方提供

政府宣布「微解封」後，部分戶外場域在有條件下開放活動，包括台中商港北堤已開放釣魚，最近有不少戶外「釣魚池」或「海釣場」也要求比照開放。宜蘭縣政府接獲業者反映後，正請示中央能否開放？但前提是絕對不能有餐飲行為。

在三級警戒期間，宜蘭縣政府曾經公布八大行業、夾娃娃機及釣蝦（魚）場等禁止營業，中央與各地方政府當時都把室外的釣魚場比照釣蝦場列管，中央的防疫指引中也把釣蝦（魚）場標註出來，縣府在這段期間曾經查獲二起釣魚池違規開放釣魚及群聚，依傳染病防治法開罰。

但是13日「微解封」後，中央防疫指引卻只有點名限制釣蝦場營業，而沒有戶外釣魚場，使得部分業者要求開放。

釣魚業者表示，只要做好防疫，中央原則上並不禁止戶外活動，但還是要尊重地方最後的防疫決定；微解封後，台中商港北堤開放釣魚、台南將軍漁港也開放釣魚，保持安全距離下釣魚並沒有染疫之虞，針對同屬戶外性質的「釣魚池」或「海釣場」也是一樣，建議應該開放。

宜蘭縣政府接獲業者反映後，正在請示中央是否要開放。據了解，台中部分釣魚業者也透過立法院副院長蔡其昌爭取開放戶外的釣魚場。

縣政府工商旅遊處表示，其實很多「釣魚池」或「海釣場」不單純只是釣魚，大多採取複合式經營，包含烤魚餐飲及唱卡拉OK等，由於這些行為目前都禁止，所以開不開放必須審慎研議，防疫不能有破口，等中央回覆縣府後，再決定如何處理。

台中商港北堤在「微解封」後，已經開放釣魚，釣客都保持安全距離。本報資料照
台中商港北堤在「微解封」後，已經開放釣魚，釣客都保持安全距離。本報資料照

微解封 立法院 傳染病

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