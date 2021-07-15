8成社團募款受影響、9成調整模式 聯勸號召一日捐

三級警戒以來，百業蕭條，社福團體也面臨服務據點關閉、日常服務中斷、募款短少等危機。聯合勸募近期針對全台400多間社福團體調查，發現高達8成捐款受影響，9成被迫需調整既有服務模式，更因服務轉線上而衍生新的問題，呼籲社會大眾響應聯勸1日捐行動，集結眾人之力，讓助人服務得以持續。

聯勸近期調查全台400多間社福團體，以了解各單位受疫情影響所需的協助，發現高達8成社福團體捐款受到影響，9成被迫需調整既有服務模式。聯合勸募理事長鄭信真表示，弱勢朋友在這波疫情下，面臨了心理的恐懼與經濟的壓力，原本適應力就不佳的朋友更需要社工來協助穩定，因此需要集結每一個人的愛心，發揮無限的力量。

此外，聯勸也發現，因助人服務需要人與人高頻率的接觸，雖然服務形式多改由線上，卻也衍生不同的問題與新的服務議題需解決，部份弱勢朋友原本在接受服務後的正向轉變，卻因這波疫情下停滯甚至退化。

聯勸進一步舉例，像是中華好家庭關懷協會在南投服務的劉阿伯，原本可以自己坐公車到據點參與活動，但防疫期間，劉阿伯減少與他人互動、社交相處機會，突失生活重心，開始變得嗜睡，社工雖仍定期送餐到家，但最近卻發現劉阿伯漸漸認不得人，出現疑似失智傾向，令社工相當憂心。

聯勸說，少了與人互動的機會及向外求助的管道，像劉阿伯的狀況，不會是單一個案，如暑期孩子的學習與照顧、身心障礙者的居家復健及照顧者喘息等，都需要不間斷的關心與協助，聯合勸募與愛心大使藝人莎莎會持續為弱勢發聲，也邀請大眾支持「你的一日捐，就能幫助他們365天。」

●詳情可上聯勸官網：

https://www.unitedway.org.tw/Donate.aspx?SNo=31&rid=D5CCD060-8651-4E6B87AB-CF8A261608A8&fw