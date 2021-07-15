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8成社團募款受影響、9成調整模式 聯勸號召一日捐

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
聯合勸募發現在這波疫情下產生了不同的社會問題與新的服務議題需解決 。圖／聯勸提供
聯合勸募發現在這波疫情下產生了不同的社會問題與新的服務議題需解決 。圖／聯勸提供

三級警戒以來，百業蕭條，社福團體也面臨服務據點關閉、日常服務中斷、募款短少等危機。聯合勸募近期針對全台400多間社福團體調查，發現高達8成捐款受影響，9成被迫需調整既有服務模式，更因服務轉線上而衍生新的問題，呼籲社會大眾響應聯勸1日捐行動，集結眾人之力，讓助人服務得以持續。

聯勸近期調查全台400多間社福團體，以了解各單位受疫情影響所需的協助，發現高達8成社福團體捐款受到影響，9成被迫需調整既有服務模式。聯合勸募理事長鄭信真表示，弱勢朋友在這波疫情下，面臨了心理的恐懼與經濟的壓力，原本適應力就不佳的朋友更需要社工來協助穩定，因此需要集結每一個人的愛心，發揮無限的力量。

此外，聯勸也發現，因助人服務需要人與人高頻率的接觸，雖然服務形式多改由線上，卻也衍生不同的問題與新的服務議題需解決，部份弱勢朋友原本在接受服務後的正向轉變，卻因這波疫情下停滯甚至退化。

聯勸進一步舉例，像是中華好家庭關懷協會在南投服務的劉阿伯，原本可以自己坐公車到據點參與活動，但防疫期間，劉阿伯減少與他人互動、社交相處機會，突失生活重心，開始變得嗜睡，社工雖仍定期送餐到家，但最近卻發現劉阿伯漸漸認不得人，出現疑似失智傾向，令社工相當憂心。

聯勸說，少了與人互動的機會及向外求助的管道，像劉阿伯的狀況，不會是單一個案，如暑期孩子的學習與照顧、身心障礙者的居家復健及照顧者喘息等，都需要不間斷的關心與協助，聯合勸募與愛心大使藝人莎莎會持續為弱勢發聲，也邀請大眾支持「你的一日捐，就能幫助他們365天。」

●詳情可上聯勸官網：

https://www.unitedway.org.tw/Donate.aspx?SNo=31&rid=D5CCD060-8651-4E6B87AB-CF8A261608A8&fw

疫情 社工 捐款

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