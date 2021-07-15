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美國5防曬噴霧驗出致癌物苯 食藥署：未進口台灣

中央社 / 台北15日電

美國嬌生集團在露得清、艾惟諾等5款防曬噴霧產品中驗出致癌成分「苯」，全面回收。食藥署緊急清查，確認5款問題產品都沒有進口台灣，呼籲民眾勿恐慌。

美國嬌生集團14日宣布，在露得清、艾惟諾等5款防曬噴霧產品中驗出少量致癌成分「苯」，全面啟動回收，至於為何產品中會有苯，仍有待進一步調查。

食藥署表示，近日接獲美國嬌生回收警訊後，已立即啟動清查，確認5款問題產品都沒有進口台灣，並未在台販售，呼籲民眾勿恐慌。

台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科兼任主治醫師楊振昌今天接受記者電話聯訪時表示，苯早期普遍使用於有機溶劑，但後來發現其具有毒性後，就已大大減少使用，目前僅剩工業用途。

楊振昌進一步解釋，苯會傷害人體的血液系統導致貧血，嚴重甚至會釀成白血病，也可能損害免疫系統、中樞神經系統等，目前已列為人體確定致癌物。

嬌生 防曬 食藥署

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