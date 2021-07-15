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防疫期間也要注意保健！三伏貼助緩解過敏體質

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
三伏貼不僅可以緩解鼻過敏、哮喘等呼吸道症狀，對婦女經期不順、痛經，及虛寒型腹脹、腹瀉症狀也有緩解效果。圖／台中慈濟醫院提供
三伏貼不僅可以緩解鼻過敏、哮喘等呼吸道症狀，對婦女經期不順、痛經，及虛寒型腹脹、腹瀉症狀也有緩解效果。圖／台中慈濟醫院提供

節令已經「入伏」，又到中醫傳統三伏貼的時候，台中慈濟醫院中醫師表示，三伏貼不僅可以緩解鼻過敏、哮喘等呼吸道症狀，對婦女經期不順、痛經，及虛寒型腹脹、腹瀉症狀也有緩解效果。中醫部將於7月24日、31日與8月7日3個周六上午，推出三伏貼特別門診，疫情「微」解封，防疫也別忘記調節身體的免疫功能。

過去大多把三伏貼的療法應用在鼻過敏、哮喘等呼吸道疾病預防與治療，此外，對婦女經期不順、痛經也能預防與緩解。台中慈濟醫院中醫部婦科醫師王嘉涵表示，痛經產生的主因來自「氣血不通」，透過三伏貼熱性藥物推動，達到「通經、活血順氣」目的，便可預防與緩解經期的腹痛不適。

虛寒型腹瀉、腹脹也能透過三伏貼緩解，台中慈濟醫院中醫部內科醫師鄭宇真說，虛寒型腹瀉或脹氣是因為脾胃運化陽氣不足，可透過三伏貼等溫熱藥物的外敷，達到溫陽祛寒，促進腸胃功能的效果，是口服藥物外的另一個選擇。

三伏貼療法是體現中醫冬病夏治的預防醫學概念，台中慈濟醫院中醫部7月24日、31日與8月7日3個周六上午辦理「三伏貼特別門診」，安排專業團隊進行中醫四診檢查，依不同體質配合適當敷藥材料或建議適當療法，並提供正確的中醫飲食宜忌衛教。中醫部醫師王嘉瑩建議，有相關病徵的鄉親透過敷貼，並配合生活作息及飲食習慣調養，就能預防疾病，可以諮詢利用。

中醫 慈濟 醫師

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