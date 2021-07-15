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喔熊聯名商品進軍海外 參山處攜觀光圈香港拚商機

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
「喔熊」首次為聯名商品業者推廣外銷喔熊產品，極具指標意義。記者宋健生/攝影
「喔熊」首次為聯名商品業者推廣外銷喔熊產品，極具指標意義。記者宋健生/攝影

疫情期間拚商機，交通部觀光局參山國家風景區管理處協助中彰觀光圈業者，與台灣觀光代言人「喔熊」聯名行銷，著眼於台灣美食對香港市場深具吸引力，而由「寧波小館」首發的聯名系列商品，於今(15)日封櫃啟運外銷香港。

參山處協助曾榮獲台中十大伴手禮首獎的「寧菠小館」，授權合作生產喔熊系列聯名商品，包括黃金冰沙泡菜、東坡筍滷肉燥、貴妃醉香等10項人氣美食。這是「喔熊」首次為聯名商品業者推廣外銷喔熊產品，極具指標意義。

這次將在香港荃灣「千色百貨」及油麻地「永安百貨」等著名通路5處專櫃販售，提供香港消費者在疫情期間不能來台，也能買到中台灣著名的美食。

參山處代理處長曹忠猷表示，觀光圈業者受疫情影響相當大，國外觀光客不能來台，觀光業者商機受限，香港朋友也非常懷念好吃的台灣美食。希望藉由「喔熊」知名度與業者聯名商品進行海外行銷，為業者開拓新商機。

這次也是喔熊聯名商品首批進軍海外市場，香港代理商華記公司已開始籌備、預計8月中旬舉辦「中台灣美食週」，近期參山處將持續協助觀光圈伴手禮、農特產及各類美食業者，一起到香港聯合展售，為台灣拚觀光商機。

台灣觀光代言人「喔熊」、參山處代理處長曹忠猷、台中市農業局專員廖麗華、中彰區域觀光聯盟總召柴俊林、台中市好禮協會理事長鄭人豪、台中市工策會顧問張素梅、太平區農會推廣部主任廖炯良、台灣連鎖加盟協會台中分會理事長林永旻及寧菠小館董事長鄧玲如等人共同出席封櫃啟運儀式，將喔熊系列聯名商品裝櫃外銷。

鄧玲如表示，台灣疫情進入三級警戒以來，餐飲業者面臨很大的經營挑戰，除了利用數位化平台拓展銷售網路外，此次透過台灣觀光代言人「喔熊」聯名行銷，開發10項喔熊聯名人氣美食進軍香港市場。

另外，近期也將邀集中彰觀光圈的產品在香港舉辦中台灣週活動，讓喜愛台灣的香港民眾不用出國，就可享受最道地的台灣美食。

參山處指出，目前已經有9家中彰觀光圈業者與參山處合作開發喔熊聯名商品，品項橫跨太陽餅、雨傘、咖啡、梨山茶、白米、芋頭酥、珍奶、藍白拖等農特產與伴手禮，深受民眾喜愛。

參山處也鼓勵更多的觀光圈業者，一起加入開發喔熊聯名商品的行列，將台灣觀光代言人「喔熊」的品牌力深植在台灣觀光旅遊食、宿、遊、購、行的各個角落，也期待藉由喔熊聯名商品，能讓更多國內外消費者對台灣的產品有認同感。

由「寧波小館」首發的聯名系列商品，於今日封櫃啟運外銷香港。記者宋健生/攝影
由「寧波小館」首發的聯名系列商品，於今日封櫃啟運外銷香港。記者宋健生/攝影
目前已經有9家中彰觀光圈業者與參山處合作開發喔熊聯名商品。記者宋健生/攝影
目前已經有9家中彰觀光圈業者與參山處合作開發喔熊聯名商品。記者宋健生/攝影

觀光 香港 疫情

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