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暑假青少年宅家無聊？台南警辦「金句創作」3C獎品多

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁警分局蒐購手機、無線耳機、離子吹風機、智慧空氣循環扇等青少年常用3C產品、鼓勵青少年參加「金句創作 抽好禮」活動。圖／歸仁分局偵查隊提供
台南歸仁警分局蒐購手機、無線耳機、離子吹風機、智慧空氣循環扇等青少年常用3C產品、鼓勵青少年參加「金句創作 抽好禮」活動。圖／歸仁分局偵查隊提供

往年暑假各地警察機關紛紛舉辦熱鬧青少年活動，今年因疫情三級警戒，希望青少年宅在家，各地警方只能利用網際網路、各顯神通爭取「青春專案」評比績效。台南歸仁警分局蒐購手機、無線耳機、離子吹風機、智慧空氣循環扇等青少年常用3C產品、希望能吸引青少年參加警方今起舉辦「金句創作 抽好禮」活動。

歸仁分局偵查隊長李昆燁表示，活動號召年輕朋友以「新興毒品」、「兒少性剝削」、「詐欺車手」及「網路賭博」四大主題，發揮巧思，創作出新穎有趣的創意口號，提醒大家從中反思如何避免碰觸毒品、詐騙、賭博等偏差行為。已有上百次分享與留言，活動到25日截止；歡迎大家來分局臉書「你一言 我一語」。

歸仁分局偵查隊呼籲大家把握時間、踴躍參與，強調分局「備有豐富的獎品」，讓金句留言者有獲得大獎的抽獎機會，相關資訊在歸仁分局臉書粉絲專頁。https://www.facebook.com/Guiren4U

分局長洪頂力表示，青少年正值發展階段，身心教育相當重要，透過寓教於樂方式來宣導預防犯罪觀念。於疫情期間結合防疫工作，舉辦網路互動活動，讓青少年在家也能參與有益身心健康，更能激發潛能及創造力。

他說，7月1日起發動各單位落實網路巡邏，毒品、兒少性剝削、詐欺車手、網路賭博等可引誘青少年涉法網路、社群，積極查緝，「青春專案」自7月1日至今已查獲10件毒品案件，其中3件與青少年有關，將擴大追查毒品來源，防制毒品危害青少年。

毒品 賭博

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