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農田水利署公告減租2成 即起受理到今年底

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
農田水利署高雄管理處即起受理減租申請，至今年12月止。圖／農水署高雄管理處提供
農田水利署高雄管理處即起受理減租申請，至今年12月止。圖／農水署高雄管理處提供

因應疫情衝擊，農田水利署回溯自今年5月1 日起至今年12月底計8個月，減租20％，以減輕民眾及企業負擔。

農水署高雄管理處表示，考量疫情影響層面擴大，農田水利事業作業基金不動產租約及地上權契約的承租人（不含政府機關、公營事業），如有受疫情影響者，不限承租標的用途，即起到今年12月31日都可提出減租申請。

另為求行政效率及便民，承租人應繳月租金為新台幣1萬元以下者，由高雄管理處主動辦理租金減收，無需承租人再申請；每月租金逾1萬元，承租人則應填具申請書向高雄管理處提出租減租減收申請。

農水署高雄管理處亦表示，承租人如果已繳完5月至12月應繳租金，或部分繳納，高雄管理處會依重新計算，溢繳則逕行抵扣未繳租金或未到期租金，如無未繳租金或未到期租金者就直接辦理退款。

另提醒民眾，直接上網到「高雄管理處網站」首頁最新消息下載申請書後，郵寄、傳真（號碼：07-5579055）或以電子郵件（電子信箱：a1070@mail.iakhs.nat.gov.tw）等方式提出申請，無需現場臨櫃辦理，以避免群聚。

承租人 疫情 地上權

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