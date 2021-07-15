夏季炎熱避免龍鬚菜曬傷 可適當給水、設遮陰網

近來氣候變遷影響，夏季溫度有越來越高的現象，同時降雨也變少，高溫與乾燥的氣候影響蔬菜的生長，今年梅雨偏少、溫度也偏高，農委會花蓮區農業改良場提醒農民注意，夏季高溫強光對龍鬚菜造成的影響，建議可以適度給水讓龍鬚菜可以降溫，或是搭設遮陰網避免強光直接照射。

龍鬚菜是花蓮縣重要的蔬菜種類之一，佛手瓜的嫩芽即是龍鬚菜，果實也可食用，花蓮產區主要收穫嫩芽，109年花蓮縣栽培面積約 182.53公頃，每公頃可收穫1萬4526公斤，是全台灣龍鬚菜最大的生產地區，提供北部市場葉用蔬菜所需。4至5月是生長最旺盛的時期，產量最多，價格較低，每日果菜市場的批發量約80公噸上下，價格落在每公斤40元；6月之後受到氣溫升高的影響，產量會逐漸下降，往年直到9月為產量最低的時候，果菜市場批發量萎縮至60公噸左右，價格也相對提高，約每公斤90元。

花蓮場說，因天氣轉熱，許多蝸牛或軟體動物會躲在龍鬚菜葉片下避熱，並取食葉片，建議施用苦茶粕或聚乙醛防治。另外植株生長衰弱容易引起病蟲害的發生，例如粉蝨會吸食葉片，且會傳播病毒，使葉片呈現不規則的皺縮與黃化區塊，建議施用苦楝油加以防治。

花蓮場表示，夏季高溫使龍鬚菜生長不良，葉片黃化，分枝變少，造成產量低，在強降雨後的生長不良狀況尤其明顯，可以適度給水，讓龍鬚菜有足夠的水分可以行蒸散作用降溫，溝灌注意水溫不能過高，建議在太陽西下之後再行灌水，或是給水時讓水持續流動避免造成水溫高的情況，灌水周期縮短，維持好土壤濕度避免植株缺水，噴灌可以給水同時又兼具降溫效果。

另外，也可以搭設遮陰網避免強光直接照射，有效降低溫度。花蓮場研究使用50%遮陰網比較露天栽培的龍鬚菜產量，結果為遮陰栽培的收成累積重量為每0.25分地117.9公斤，露天栽培的收成累積重量為每0.25分地57.3 公斤，顯示遮陰可以減緩夏季高溫障礙，提升約106%收成重量，在適當環境下生長的龍鬚菜，維持一定的生長程度，以利於產出較佳品質的龍鬚菜。