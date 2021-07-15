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颱風溫床！ 氣象局：近2周恐同時不只1個颱風生成

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局說，近兩周熱帶系統活耀。圖／氣象局提供
氣象局說，近兩周熱帶系統活耀。圖／氣象局提供

今天各地天氣炎熱，仍要留意午後雷陣雨。面對外界好奇未來颱風生成狀況，中央氣象局說，因為目前台灣處在大低壓環境，是颱風溫床，近兩周熱帶系統發展活耀，屆時可能同時不只有一個颱風生成。

氣象預報員謝佩芸說，今天天氣跟昨天類似，屬於高溫炎熱，中午過後有午後雷陣雨天氣型態。預計各地中午前後來到32到35度，靠山、河谷地還會更高。大台北盆地、宜花東局部地區來到36度高溫。要注意防曬多補充水分預防中暑。

降雨部分，謝佩芸說，台灣大環境吹東風，南邊又有比較多水氣，所以海面上雲系隨著風接近台灣陸地，花東地區、恆春半島、屏東地區陸續有短暫雨出現。東風遇到台灣地形產生繞流，也為台灣西側帶來降雨，清晨到目前為止中南部沿海跟平原地區有短暫雨出現。

謝佩芸說，今天更要注意是中午後午後雷陣雨，各地山區都會有午後對流發展，西半部平地也會有降雨，南高屏跟西半部鄰近山邊鄉鎮，中午過後雨勢明顯，帶來短時強降雨，有局部大雨或是小範圍豪雨出現，外出注意天氣變化。

颱風部分，謝佩芸說，太平洋高壓勢力北抬，南海到菲律賓東方海面都是大低壓區環境，容易有熱帶系統發展，大地壓區陸續會有熱帶性低氣壓甚至颱風形成，預期未來一兩周南海、菲律賓東方海面甚至台灣附近都是大低壓區型態，熱帶系統發展活躍。但目前資料來看，哪天生成跟熱帶系統走向是否有影響，不確定性很高。

面對媒體詢問可能不只一個颱風生成？謝佩芸說，大低壓環境是颱風溫床，熱帶系統消消長長，確實同時不只一個熱帶系統生成可能。

颱風 南海

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