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再延！汽車檢驗員駕駛考驗員術科 改8月14、15日辦理

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

再度延期。交通部公路總局宣布，因應中央流行疫情指揮中心將全國疫情警戒第三級延長至7月26日，原延期至7月24、25日舉行110年汽車檢驗員汽車駕駛考驗員檢定術科測驗，再延至8月14、15日辦理。

公路總局表示，除於網站公布延考資訊外，將另以掛號通知110年汽車檢考驗員術科檢定應考人員檢定日期變更事宜，請應考人員密切注意。

公路總局呼籲，為維護全體應考人及相關試務人員健康與安全，後續檢定之防疫措施，將持續視疫情發展、指揮中心相關疫情警戒標準因應事項及防疫應變政策進行滾動式調整，並即時於公路總局網站發布最新消息，請應考人密切留意。如有任何檢定應考疑義，可洽報考考區詢問。

洽詢電話：台北考區：（02）82211934、台中考區：（049）2339171轉204、高雄考區：（07）6117101轉204、公路總局：（02）23070123轉2507。

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