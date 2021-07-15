全國仍三級警戒 7月18日、25日暫停實施國5北上高乘載

中央流行疫情指揮中心已於7月8日宣布全國疫情第三級警戒延長至7月26日止，且宜蘭縣政府轄管16個景點及水域仍持續維持封閉，整體管制措施並無明顯改變。交通部高公局說，考量全國進入三級警戒後，周休假日國5並無壅塞情形，並為避免車輛攔查人員接觸，18日（日）及25日（日）暫停實施國5蘇澳至頭城路段北向入口匝道高乘載管制，若有短時間車流過大時，將透過匝道儀控進行管控維持合理服務水準。

高公局提醒，雖然18日及25日暫停實施國5北向高乘載管制，仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制及大客車通行路肩與主線儀控措施，請用路人配合。另請用路人上路前務必檢查車況，避免於雪山隧道內發生車輛故障而影響行車安全與順暢，並請養足精神再上路，切勿疲勞駕駛，以確保行車安全。