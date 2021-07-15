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午後易有強對流防劇烈天氣 吳德榮：下周留意熱擾動發展

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午後雷陣雨 彭啟明：周日起環境有利颱風發展

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，近日每天的午後雷陣雨不大相同，但相繼有特殊現象發生，例如前天在苗栗發生的雷擊擊中正在慢跑的健身教練遺憾事件，或是昨天在屏東發生的冰雹，冰雹雖然不大，像一顆顆彈珠一樣，但如果落在農作物上，常常會造成傷害。

他說，這都代表午後的熱力相當不穩定，很容易產生極端的現象，在日常夏季很容易發生，要提高警覺，看到天色突然改變，都要提高注意力，也要有基本的天氣知識，聽到雷聲入室內是基本的，但有時天氣系統走得比你快，要是沒有很注意，就會發生很嚴重的現象。

台灣的天氣都還是維持西半部有旺盛的午後雷陣雨發展，東半部因為東風波動，也讓東半部水氣較多，有局部迎鋒面降雨，晴時多雲午後雷陣雨是這幾天到周日的寫照。

彭啟明說，整個大環境上，太平洋高壓北抬東退，暫時不影響台灣，而高壓下緣的偏東風，也發展出東風波動，未來幾天有逐步發展成季風低壓的態勢，季風代表一個大尺度的現象，由大環境高壓下緣的偏東風遇上西南季風而成為一個大低壓環境，到下周這種較成熟的季風低壓，可稱為季風槽，就是低壓擾動非常容易生成的地方，颱風就很容易發展。

彭啟明說，低壓槽位置上將可能會在日本南方海面到台灣東南方海面這塊區域，由於這時候太平洋高壓位置東退，少了主導力量，如果有颱風生成，偏西北或偏北的機會較高，整體環境較不容易讓颱風往台灣移動。類似的情境可能會延續到7月底，很容易有颱風生成的可能，7、8月是颱風最密集生成的時間，有颱風不奇怪，沒有颱風才是異常。

他說，等到熱帶性低氣壓成形，再來觀察留意颱風何時發展，或是等到颱風成形，至少都還有一兩天以上準備時間，切勿人云亦云，像假訊息一樣流傳，浪費大家的時間。

颱風 彭啟明

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